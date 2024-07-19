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通霄沙雕節吸引上萬人潮 縣府發動淨灘「雷霆演習」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局的主管和員工出動20多人展開淨灘的「雷霆演習」，未來每周2次都會出動人員持續淨灘。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局的主管和員工出動20多人展開淨灘的「雷霆演習」，未來每周2次都會出動人員持續淨灘。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通霄沙雕藝術節7月6日開放參觀後，連續兩個周休假日都湧入上萬人潮，明天又到了周休假日，苗栗縣文化觀光局的主管和員工出動20多人展開淨灘的「雷霆演習」，一字排開在沙灘撿拾垃圾，希望以身作則並達到宣示效果，讓參觀遊客有乾淨的海灘環境欣賞沙雕作品。

沙雕節在假日都吸引上萬遊客人潮，文觀局也發起淨灘行動，每周一、周五都要輪流派員淨灘。此外，沙灘外的空間也與通霄鎮公所分工，由清潔隊出動乾溼兩用的清洗車整理攤販區周邊環境。

參加的淨灘的文觀局員工一字排開前行撿拾垃圾，有人覺得像當年在外島當兵時的雷霆演習，不過一趟下來，收穫也不少，散落在沙灘上的各種垃圾都被清除，遊客見了紛紛鼓掌支持，讓參加者頗有成就感，就是天氣太熱，讓大家汗流不止。

撿拾的垃圾中，以寶特瓶、塑膠袋、塑膠杯蓋數量居多，甚至還撿到鞋子，這些垃圾可能是遊客棄置，也有可能是漲退潮帶來的海漂垃圾 ；文觀局表示，這次沙雕節長達65天，希望藉由每周兩次的淨灘活動，讓未來縣內大型活動的主辦單位都能提高環境清潔的要求和標準。

通霄鎮公所清潔隊出動乾溼兩用的清洗車整理攤販區周邊環境。圖／苗栗縣政府提供
通霄鎮公所清潔隊出動乾溼兩用的清洗車整理攤販區周邊環境。圖／苗栗縣政府提供
通霄鎮公所清潔隊出動乾溼兩用的清洗車整理攤販區周邊環境。圖／苗栗縣政府提供
通霄鎮公所清潔隊出動乾溼兩用的清洗車整理攤販區周邊環境。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局的主管和員工出動20多人展開淨灘的「雷霆演習」，未來每周2次都會出動人員持續淨灘。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局的主管和員工出動20多人展開淨灘的「雷霆演習」，未來每周2次都會出動人員持續淨灘。圖／苗栗縣政府提供

沙灘 沙雕 淨灘

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