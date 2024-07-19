通霄沙雕節吸引上萬人潮 縣府發動淨灘「雷霆演習」

苗栗縣通霄沙雕藝術節7月6日開放參觀後，連續兩個周休假日都湧入上萬人潮，明天又到了周休假日，苗栗縣文化觀光局的主管和員工出動20多人展開淨灘的「雷霆演習」，一字排開在沙灘撿拾垃圾，希望以身作則並達到宣示效果，讓參觀遊客有乾淨的海灘環境欣賞沙雕作品。

沙雕節在假日都吸引上萬遊客人潮，文觀局也發起淨灘行動，每周一、周五都要輪流派員淨灘。此外，沙灘外的空間也與通霄鎮公所分工，由清潔隊出動乾溼兩用的清洗車整理攤販區周邊環境。

參加的淨灘的文觀局員工一字排開前行撿拾垃圾，有人覺得像當年在外島當兵時的雷霆演習，不過一趟下來，收穫也不少，散落在沙灘上的各種垃圾都被清除，遊客見了紛紛鼓掌支持，讓參加者頗有成就感，就是天氣太熱，讓大家汗流不止。