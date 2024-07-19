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多次陳情也沒用 新竹市府將強拆護港宮牌樓違建

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
護港宮在海山港路上違法興建牌樓，遭市府通知限期自行拆除，否則就由公權力強制拆除。圖／竹市府提供
護港宮在海山港路上違法興建牌樓，遭市府通知限期自行拆除，否則就由公權力強制拆除。圖／竹市府提供

新竹市海山漁港供奉媽祖的護港宮，因牌樓被認定違建，遭新竹市府查報拆除，期間由市府多次開罰並向警方檢舉竊占公有地，廟方多次透過不同管道陳情，更提出願意把牌樓捐出來，不過最終市府與廟方協商破局，今天下令若廟方7月31日前不自行拆除，就會由市府從8月1日起進場強制拆除。

新竹市府都發處表示，市府依法行政、堅定打擊違章建築的決心，占用人若於今年7月31日前仍無自行拆除動作，市府將於8月1日起進場執行強制拆除。

據了解，護港宮為海山漁港重要信仰中心，由當地漁民在建港後集資蓋廟，不過卻在2022年2月起在漁港聯外道路通往西濱的海山港路口，違規興建大型牌樓而遭檢舉，市府在當年的4月13日要求廟方簽切結自行拆除，拆到僅剩牌樓柱體。

不過就在去年9月，廟方又開始重新施作鋼梁，遭到新竹市府制止並多次依占用市有土地開罰3到15萬元，還被市府依竊占公有土地檢舉到警察局。期間廟方拒收公文，反而是從去年底到今年初，多次透過不同管道陳情，向市府表態提出願捐贈該違章建物及配合法規修建。

今年以來市府與廟方雙方多次進行協商，雖然護港宮廟方提出願意把牌樓捐出來，希望能保留護港宮牌樓，不過市府認為捐贈恐有違法疑慮，不同意由護港宮進行捐贈作業，最後只能依法要求廟方在7月31日前自行拆除動作，若廟方不依法自行拆除，新竹市府8月1日起就會進場執行強制拆除。

信仰 媽祖 新竹

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