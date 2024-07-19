新竹市啟用漁網回收再利用場 祭獎勵1公斤可兌換20元

為了避免海龜受害、汙染海洋，新竹市今天成立漁網回收再利用場域，希望鼓勵漁民、民眾能夠協助回收廢棄漁網，同時祭出獎勵措施，將廢漁網清理後裝袋交到新竹區漁會「海洋風收站」，就可依重量，每公斤20元兌換獎勵金。

新竹市環保局長江盛任表示，根據海洋委員會海洋保育署資料，去年全國海龜死亡248隻，發現體內充滿大量塑膠垃圾或是被廢棄漁網纏繞，7月初就有在地資深船長吳海生出海釣魚時，在新竹外海發現海龜被廢漁網纏繞受困死亡。

為避免廢棄漁網成為海洋廢棄物的潛在來源，新竹市府升級廢漁網回收去化作業，漁網回收再利用場域設有「漁網去化陳列架」，提供回收廢漁網前清理晾曬，並提供剪刀、刀片、鉗子等漁網拆解工具。

新竹市長高虹安表示，新竹市去年總計回收廢棄漁網7.78公噸，累計回收超過長度3萬2千公尺的漁網，可重新製成再生塑膠粒料約7公噸，漁網回收再利用場域可以讓更多民眾了解漁網回收的處理步驟及使用工具，以達到環境教育的目標。

環保局提醒，廢漁網回收前應先完成前置清理的4個步驟，步驟1是去除廢棄物等雜質，步驟2為拆除繩索及配件，步驟3需沖洗乾淨，步驟4則為裝袋打包或繩索綑綁，再把廢漁網拿到新竹區漁會的「海洋風收站」兌換現金。