快訊

武俠影后鄭佩佩離世…嫁富商一度淡出影壇 曾想出家被星雲法師4字勸退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市啟用漁網回收再利用場 祭獎勵1公斤可兌換20元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市府在新竹漁港啟用漁網回收再利用場域，還祭出獎勵金鼓勵漁民、民眾協助回收廢棄漁網。圖／新竹市府提供
新竹市府在新竹漁港啟用漁網回收再利用場域，還祭出獎勵金鼓勵漁民、民眾協助回收廢棄漁網。圖／新竹市府提供

為了避免海龜受害、汙染海洋，新竹市今天成立漁網回收再利用場域，希望鼓勵漁民、民眾能夠協助回收廢棄漁網，同時祭出獎勵措施，將廢漁網清理後裝袋交到新竹區漁會「海洋風收站」，就可依重量，每公斤20元兌換獎勵金。

新竹市環保局長江盛任表示，根據海洋委員會海洋保育署資料，去年全國海龜死亡248隻，發現體內充滿大量塑膠垃圾或是被廢棄漁網纏繞，7月初就有在地資深船長吳海生出海釣魚時，在新竹外海發現海龜被廢漁網纏繞受困死亡。

為避免廢棄漁網成為海洋廢棄物的潛在來源，新竹市府升級廢漁網回收去化作業，漁網回收再利用場域設有「漁網去化陳列架」，提供回收廢漁網前清理晾曬，並提供剪刀、刀片、鉗子等漁網拆解工具。

新竹市長高虹安表示，新竹市去年總計回收廢棄漁網7.78公噸，累計回收超過長度3萬2千公尺的漁網，可重新製成再生塑膠粒料約7公噸，漁網回收再利用場域可以讓更多民眾了解漁網回收的處理步驟及使用工具，以達到環境教育的目標。

環保局提醒，廢漁網回收前應先完成前置清理的4個步驟，步驟1是去除廢棄物等雜質，步驟2為拆除繩索及配件，步驟3需沖洗乾淨，步驟4則為裝袋打包或繩索綑綁，再把廢漁網拿到新竹區漁會的「海洋風收站」兌換現金。

海龜 環保局長

延伸閱讀

加菜金來了！軍友社榮譽理事長李棟樑 漢光前慰勞新竹空軍基地

新竹市晴空匯火警專案報告 綠議員籲先訂檢查規範

熱浪來襲！新北「這區」飆38.8度 本島僅新竹市未亮高溫燈號

新竹市衛生局前科長替廠商規避裁罰涉貪千萬元 檢方對3人提起公訴

相關新聞

龜記店員「安全帽放冰箱」引熱議 桃市衛生局找上門了

近日手搖飲料店食安風波不斷，繼「可不可熟成紅茶」女店員吐口水、「清心福全」店員拋接茶凍等誇張行徑後，昨（18）有網友在T...

通霄沙雕節吸引上萬人潮 縣府發動淨灘「雷霆演習」

苗栗縣通霄沙雕藝術節7月6日開放參觀後，連續兩個周休假日都湧入上萬人潮，明天又到了周休假日，苗栗縣文化觀光局的主管和員工...

「桃園好農」線下超市買得到 還要行銷大通路、國道服務區

桃園市網路平台「桃園好農」商品現在線下也買得到，副市長蘇俊賓日前參加大園區台灣楓康超市「桃園好農」專區上架宣傳活動，說明...

天坑建案鋼梁被爆變形 豐邑、竹縣府都掛保證已經換修

豐邑「豐采520」因天坑事件遭檢方查出疑似地基偷工減料，更被新北市議員卓冠廷爆料地下室結構「歪掉」，豐邑機構今澄清受損鋼...

新竹市啟用漁網回收再利用場 祭獎勵1公斤可兌換20元

為了避免海龜受害、汙染海洋，新竹市今天成立漁網回收再利用場域，希望鼓勵漁民、民眾能夠協助回收廢棄漁網，同時祭出獎勵措施，...

多次陳情也沒用 新竹市府將強拆護港宮牌樓違建

新竹市海山漁港供奉媽祖的護港宮，因牌樓被認定違建，遭新竹市府查報拆除，期間由市府多次開罰並向警方檢舉竊占公有地，廟方多次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。