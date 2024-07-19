龜記店員「安全帽放冰箱」引熱議 桃市衛生局找上門了
近日手搖飲料店食安風波不斷，繼「可不可熟成紅茶」女店員吐口水、「清心福全」店員拋接茶凍等誇張行徑後，昨（18）有網友在Threads爆料，龜記茗品八德廣福店員工，竟把安全帽放進存放食材的冰箱中，貼文一出不僅引發熱議、掀眾怒，桃園市衛生局今天也上門稽查，適逢分店進行加強員工教育訓練而暫停營業。
食品管理暨檢驗科長薛惠文說，有關民眾在通訊軟體po文，桃市八德區某餐飲業者的員工將安全帽放進冰箱內，衛生局今派人前往稽查，現場營業用冰箱僅存放食材，私人物品已經有專區存放於員工休息室，龜記的總公司為因應此風波，該分店今天暫停營業並加強員工教育訓練，呼籲食品業者餐飲作業場所應確實遵守食品良好衛生規範準則等相關規定。
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