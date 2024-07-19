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警政署保安組長李權哲接任嘉義縣警長 縣長翁章梁主持監交

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
警政署保安組長李權哲（右一）接任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁（右二）今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影
警政署保安組長李權哲（右一）接任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁（右二）今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影

警政署保安組組長李權哲調任嘉義警察局長，澎湖縣警察局副局長葉志誠調任嘉義縣警察局副局長。嘉義縣警察局今天下午舉辦卸、新任局長交接典禮，縣長翁章梁主持，內政部警政署副署長李政曉監交，翁章梁期許繼續守護治安，場面簡單隆重。

李權哲是中央警察大學戶政學系第52期畢業，歷任警政署保安組組長、保安警察第一總隊主任秘書、台北市警察局內湖分局長、松山分局長、大安分局長、台北市警察局股長、組長、督察、保安科長，任職單位多在台北市，職務經歷相當完整。

葉志誠是中央警察大學行政警察學系53期及警政研究所畢業，歷任台東大武、彰化北斗、新竹竹北分局長，連江縣警局、新竹市警局督察長及副局長、澎湖縣警局副局長、台中市警局勤務中心主任、保大大隊長、督察員、督察股長等職務，督察系統出身，學經歷相當豐富。

縣長翁章梁說，「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」是嘉義縣治安2大主軸，希望李權哲繼續強化偵防效能，不分大小案件迅速偵破，也請持續精進警察風紀，建立優良警譽，在兼顧同仁身心健康同時，領導所有同仁勇於任事，依法行政。

台北市政府市政顧問陳啟宏、台南市政顧問陳永正醫師、嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣、法務部嘉義調查站主任江耿宗、議員李國勝、黃榮利、林岱杰、莊信宗、江志明、簡嘉億、林淑完、陳文忠、黃啟豪、黃金茂、莊竣傑等人都共襄盛舉。

警政署保安組長李權哲接任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影
警政署保安組長李權哲接任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影
警政署保安組長李權哲接任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影
警政署保安組長李權哲接任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影
警政署保安組長李權哲接任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影
警政署保安組長李權哲接任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁今天主持交接典禮。記者黃于凡／攝影

北市 嘉義 警察

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