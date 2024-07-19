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「桃園好農」線下超市買得到 還要行銷大通路、國道服務區
桃園市網路平台「桃園好農」商品現在線下也買得到，副市長蘇俊賓日前參加大園區台灣楓康超市「桃園好農」專區上架宣傳活動，說明市政府攜手楓康超市推廣環境友善的桃園農產品，讓消費者能買到新鮮的當地、當季食材，減少碳足跡，同時也給優良在地小農更多支持，歡迎市民朋友選購在地好茶、蔬果等多項優質農產品。
蘇俊賓表示，市政府推廣在地農產品，與各賣場等大型通路合作，楓康超市桃園青埔店已經正式設置「桃園好農」專區，集結有機認證及產銷履歷的各式生鮮蔬果及在地農特產品。另外「桃園好農」導購網同步推出綠竹筍促銷活動，包括5斤綠竹筍前150組免運費等活動，楓康團購也於推出優惠，讓全台灣的消費者都可以享受桃園當季新鮮竹筍。
農業局長陳冠義說，「桃園好農」精選桃園在地小農及農會的優質農產品，其中有機認證、產銷履歷或生產追溯的生鮮蔬果、雞蛋等，也包含各大評鑑比賽得獎的茶葉、米、蜂蜜以及各式特色農產品等。接下來將規畫和各大通路及國道服務區超商合作，設置桃園好農專區，並持續推出超值促銷活動，請持續關注「桃園好農」導購行銷網https://taoyuanchoice.tycg.gov.tw/，才不會錯過各項好康優惠活動。
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