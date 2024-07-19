桃警新任3分局長、2大隊長上任 市長張善政主持監交

桃園市警察局今舉行「卸、新任分局長暨大隊長聯合交接典禮」，由市長張善政主持監交儀式，包括桃園、龜山、龍潭3個分局長、交通、保安2大隊長走馬上任；張善政說，「警察」是份辛苦且危險的工作，勉勵新任分局長、大隊長在新崗位將面臨更重要、重大責任，期待發揮過去累積能力和經驗，提供市民治安、交通的更多保障，讓桃園成為安居樂業的好地方。

今天新上任的分局長、大隊長，包括原龜山分局長蔡啟仁調任桃園分局長、原龍潭分局長張鶴瓊調任龜山分局長、原交通警察大隊長鄭文銘調任龍潭分局長、原保安警察大隊長李維振調任交通警察大隊長、原公共關係室主任洪漢周調任保安警察大隊長；原新竹市警局副局長柯政君陞任桃園市警局警政監。