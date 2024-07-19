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桃警新任3分局長、2大隊長上任 市長張善政主持監交
桃園市警察局今舉行「卸、新任分局長暨大隊長聯合交接典禮」，由市長張善政主持監交儀式，包括桃園、龜山、龍潭3個分局長、交通、保安2大隊長走馬上任；張善政說，「警察」是份辛苦且危險的工作，勉勵新任分局長、大隊長在新崗位將面臨更重要、重大責任，期待發揮過去累積能力和經驗，提供市民治安、交通的更多保障，讓桃園成為安居樂業的好地方。
今天新上任的分局長、大隊長，包括原龜山分局長蔡啟仁調任桃園分局長、原龍潭分局長張鶴瓊調任龜山分局長、原交通警察大隊長鄭文銘調任龍潭分局長、原保安警察大隊長李維振調任交通警察大隊長、原公共關係室主任洪漢周調任保安警察大隊長；原新竹市警局副局長柯政君陞任桃園市警局警政監。
桃園分局長蔡啟仁警大57期行政警察學系，曾歷任航警局保安警察大隊長、安全檢查大隊長、台北分局長、桃市龍潭及龜山分局長；龜山分局長張鶴瓊警大60期犯罪防治學系，曾歷任警政署督察室專員、桃市大溪及龜山副分局長、保防科長及龍潭分局長；鄭文銘警大62期國境警察學系，曾歷任桃市警督察室督察、公共關係室主任、交大大隊長；交大大隊長李維振警大60期外事警察學系，曾歷任桃市警人事室專員、蘆竹及八德副分局長、防治科及保安科長、保大大隊長；保大大隊長洪漢周警大59期鑑識科學系，桃市警公共關係室專員、督察室督察、公關室主任。
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