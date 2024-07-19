提前搶中秋商機 通膨壓力百年餅舖宝泉經典小月餅不漲價
距離中秋節還有近二個月時間，國內許多餅店已提前布局要搶月餅龐大商機，百年餅舖宝泉表示，面對通膨壓力，今年經典小月餅、蛋黃酥、御丹波、桃山香柚美味依舊，價格也與去年相同，不會漲價。
百年餅舖宝泉表示，為滿足親友互訪與業務拜訪需求，今年規劃推出不同組合的禮盒，包含年年中秋檔銷售超過42棟101高度的宝泉小月餅、適合宅配運送的宝泉二代蛋黃酥、榮獲日本天皇獎是老饕指名的御丹波、明治時代的點心桃山香柚，另有近期推出的新品「宝泉扁可頌」。
宝泉表示，對通膨壓力，今年經典小月餅、蛋黃酥、御丹波、桃山香柚美味依舊，價格也與去年相同。
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