快訊

微軟全球當機 台大醫院證實系統遭波及：半小時內恢復運作

微軟當機波及日本！大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃

國會改革法案暫時處分 憲法法庭今幾乎都裁准

梨園多但水源不足 三灣龍峎頂灌溉系統改善工程動土

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉內灣村龍峎頂地區的灌溉系統改善工程，上午辦動土典禮。圖／苗栗縣政提供
苗栗縣三灣鄉內灣村龍峎頂地區的灌溉系統改善工程，上午辦動土典禮。圖／苗栗縣政提供

苗栗縣三灣鄉內灣村龍峎頂地區是村內種植水梨最集中的地方，多年來由於灌溉水源不穩定，影響品質與產量，農田水利署為此規畫辦理灌溉系統更新改善工程，今天上午動土，將分為2期施工，希望完工後提供穩定、充足的灌溉水源，並做為智慧灌溉示範區。

農田水利署苗栗管理處指出，三灣鄉內灣村位於苗栗縣北端，地處中港溪中游，農地面積約86公頃，屬丘陵地帶，適合生產高接梨；內灣龍峎頂地區高接梨種植面積約45公頃，是村內種植水梨最集中的地方，但多年來灌溉水源不穩定，因此積極規畫更新改善灌溉系統，以提供穩定的灌溉水源。

農水署苗栗管理處長陳建國指出，龍峎頂地區既有的灌溉設施老舊，導致取水量不足、水源利用效率較低，中樞蓄水塔牆體有裂縫、滲漏水情形，整體灌溉系統亟需更新，改善方案第一期將改善抽水設備、更新輸水管線及重建中樞蓄水塔，經費1080萬元，預計11月下旬可完工通水；接續的第二期工程將針對重力輸水管路重新配置，以確保灌溉系統持續穩定運作，經費約3300萬元，工程全部完工後，估計供灌面積45公頃，受益農戶85戶，每年經濟產值達9000萬元。

他表示，此處灌區也將透過感測器監測數據，以智慧型手機控制灌溉，做為遠端控制智慧灌溉的示範區。

上午動土典禮，農業部次長黃昭欽、農田水利署長蔡昇甫、副縣長邱俐俐、行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、農水署苗栗管理處長陳建國、三灣鄉長李運光、鄉代會主席邱騰森、副主席彭秀珠及三灣鄉農會理事廖盛榮等人共同持鏟，上香祈求工程平安順利。

苗栗副縣長邱俐俐（左二）等參加動土典禮人士參觀當地梨園。圖／苗栗縣政提供
苗栗副縣長邱俐俐（左二）等參加動土典禮人士參觀當地梨園。圖／苗栗縣政提供
苗栗縣三灣鄉內灣村龍峎頂地區灌溉系統改善工程上午動土，農水署苗栗管理處簡報報明。圖／苗栗縣政提供
苗栗縣三灣鄉內灣村龍峎頂地區灌溉系統改善工程上午動土，農水署苗栗管理處簡報報明。圖／苗栗縣政提供

內灣 水利署 苗栗縣

延伸閱讀

中橫6處邊坡災修年底完成 交通部長：長遠規畫新路廊

金正恩拚觀光怒斥官員怠惰 俄今年首季遊客僅21.8萬人

隧道內見工程車...他減速被後車猛撞 又撞工程車1人受傷

88快速道路增設隔音牆減噪 預計8月底完工

相關新聞

公車站牌10公尺內臨停不能檢舉怎解 桃警：加強取締

桃園市中壢區民族路上幸福社區公車站考量安全性及不影響車流，幸福社區公車站將於8月1日撤站，依據道路交通管理處罰條例規定，...

提前搶中秋商機 通膨壓力百年餅舖宝泉經典小月餅不漲價

距離中秋節還有近二個月時間，國內許多餅店已提前布局要搶月餅龐大商機，百年餅舖宝泉表示，面對通膨壓力，今年經典小月餅、蛋黃...

梨園多但水源不足 三灣龍峎頂灌溉系統改善工程動土

苗栗縣三灣鄉內灣村龍峎頂地區是村內種植水梨最集中的地方，多年來由於灌溉水源不穩定，影響品質與產量，農田水利署為此規畫辦理...

竹縣夏季東方美人茶評鑑出爐 茶二代罕見合力奪特等獎

新竹縣今年夏季東方美人茶優良茶評鑑本周一連5天在北埔鄉農會展開，此次共有1021點（茶樣）參賽，上午複賽成績揭曉，由銓聖...

桃園觀音生質能中心回饋辦法地方意見多 民代盼多溝通

桃園市觀音區生質能中心去年12月啟用後一直未公布回饋金辦法，白玉里里長黃謀境指出，市府回饋草案一級回饋區範圍為中心半徑8...

警官之女中提琴家朱宏姿跨國合作 苗栗演出古典音樂會

德國Bergischer Symphoniker副首席中提琴家朱宏姿樂團季休返國，她結合德國求學時認識的4名音樂家，8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。