梨園多但水源不足 三灣龍峎頂灌溉系統改善工程動土

苗栗縣三灣鄉內灣村龍峎頂地區是村內種植水梨最集中的地方，多年來由於灌溉水源不穩定，影響品質與產量，農田水利署為此規畫辦理灌溉系統更新改善工程，今天上午動土，將分為2期施工，希望完工後提供穩定、充足的灌溉水源，並做為智慧灌溉示範區。

農田水利署苗栗管理處指出，三灣鄉內灣村位於苗栗縣北端，地處中港溪中游，農地面積約86公頃，屬丘陵地帶，適合生產高接梨；內灣龍峎頂地區高接梨種植面積約45公頃，是村內種植水梨最集中的地方，但多年來灌溉水源不穩定，因此積極規畫更新改善灌溉系統，以提供穩定的灌溉水源。

農水署苗栗管理處長陳建國指出，龍峎頂地區既有的灌溉設施老舊，導致取水量不足、水源利用效率較低，中樞蓄水塔牆體有裂縫、滲漏水情形，整體灌溉系統亟需更新，改善方案第一期將改善抽水設備、更新輸水管線及重建中樞蓄水塔，經費1080萬元，預計11月下旬可完工通水；接續的第二期工程將針對重力輸水管路重新配置，以確保灌溉系統持續穩定運作，經費約3300萬元，工程全部完工後，估計供灌面積45公頃，受益農戶85戶，每年經濟產值達9000萬元。

他表示，此處灌區也將透過感測器監測數據，以智慧型手機控制灌溉，做為遠端控制智慧灌溉的示範區。