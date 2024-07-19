公車站牌10公尺內臨停不能檢舉怎解 桃警：加強取締

桃園市中壢區民族路上幸福社區公車站考量安全性及不影響車流，幸福社區公車站將於8月1日撤站，依據道路交通管理處罰條例規定，公車站牌前後10公尺不能臨停，屢有民眾貪圖方便違規，桃園市交通局回應，過去調整站點位置多是配合地方重大建設、功能性或需求性考量，若站牌周邊有違停嚴重將請當地警方加強取締。中壢警方說，過去1年在過嶺地區，路口及公車站牌前後10公尺違停共計舉發284件，雖撤站將持續加強取締。

桃園客運有8條公車路線因該路口車流量大，且離路口近還常有違停車輛，導致公車無法停靠決議撤站。交通局表示，桃園客運因該距離前後站太近，加上該站停靠會影響車流，所以同意廢止。桃園客運表示，公車停靠接近路口影響民眾上下車為主因，違停為司機偶爾反映，公告於網站上已更換，將盡速撤換站牌公告。

中壢警分局表示，原幸福社區公車站牌不論是中壢往新屋方向，或是新屋往中壢方向，所設置站牌位置距離一旁路口均不足20公尺，公車若於原站牌停靠，確實會阻擋到路口轉彎處及後方車輛行車動線，容易產生交通危險。

中壢警分局說，該路段雖為4線道，然因原站牌前後未劃設公車專用停等區及紅線，標示較不明顯，民眾臨停時若未注意到公車站牌，可能也不知道已經違反道路交通管理處罰條例第55條在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車規定

根據警方統計，該路口今年1至6月無死亡交通事故、今年1至6月受傷事故共計4件較去年同期比較減少1件，去年全年該路口無死亡事故、受傷事故計8件。而該路口今年民眾檢舉數量0件，過去1年在過嶺地區，路口及公車站牌前後10公尺違停共計舉發284件。

今年6月30日起，公車站10公尺內臨時停車不開放民眾檢舉，會不會讓違停更嚴重，中壢警說，現在雖然原公車站牌已經撤站，將持續針對該地區紅線違停車輛加強取締，以維護民眾人車安全。