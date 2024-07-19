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竹縣夏季東方美人茶評鑑出爐 茶二代罕見合力奪特等獎

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
榮登本屆茶王的銓聖茶業有限公司是由5個青年組成，均為茶二代，縣長楊文科上午也到場親自頒獎，並恭喜他們獲獎。圖／新竹縣政府提供
榮登本屆茶王的銓聖茶業有限公司是由5個青年組成，均為茶二代，縣長楊文科上午也到場親自頒獎，並恭喜他們獲獎。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今年夏季東方美人茶優良茶評鑑本周一連5天在北埔鄉農會展開，此次共有1021點（茶樣）參賽，上午複賽成績揭曉，由銓聖茶業奪下特等獎，榮登茶王；縣長楊文科也到場親自頒獎，感謝茶農的付出，打響東方美人茶的招牌，成為新竹縣享譽國際的最佳伴手禮。

縣府表示，今年參賽點數為近年最高，入等比例為13%，淘汰率為30.3%，目前全縣茶葉種植面積為394公頃，透過鼓勵今年茶農復育面積達3公頃。

榮登本屆茶王的銓聖茶業有限公司是由5個青年組成，包含鄧智龍、龍耀元、廖俊融、徐振勛、徐乾富，5人均為茶二代，茶園遍布桃竹苗，他們因在採茶過程認識而有所交流，志同道合共組團隊，在桃竹苗茶區很罕見；近年他們開始參加各地東方美人茶比賽，上周甫在全國賽中獲得特等佳績，今天又在新竹縣的比賽一舉拿下特等獎、頭等一、頭等二、頭等三，成績斐然。

廖俊融說，他們平均年紀均在40歲上下，因理念相近，5年前共組團隊，從人力調度、茶園管理、採摘、製茶等，都分工合作，不曾吵架。龍耀元也十分開心，認為這是對團隊的肯定，此次參賽點數約50多點，獎項也分布在頭等、二等、三等。

農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振鼓勵大家多喝台灣好茶，也感謝茶農的付出、大眾的支持；科長林金池則指出，近年受到氣候影響，製茶的難度提高，不過新竹縣製茶師的技術純熟，因此製茶都有一定的品質，今年參與評鑑的茶呈現Ｍ型化差異，優秀的茶葉「很理想」，不過三花、二花的茶葉相比往年較低，評審團依舊嚴格把關，消費者可安心購買。

縣府農業處表示，一年兩次的東方美人茶評鑑深具公信力，得獎等同茶葉身價證明書。本次評鑑評選出特等獎1名、頭等獎31名、貳等獎41名、參等獎61名、優良獎（三花45名、二花171名、一花363名），獲獎優良茶今年度起已全面落實強制溯源制度，發還後將由農友落實農產品溯源標示。

新竹縣今年夏季東方美人茶優良茶評鑑本周一連5天在北埔鄉農會展開，此次共有1021點（茶樣）參賽，為歷年來最高。圖／新竹縣政府提供
新竹縣今年夏季東方美人茶優良茶評鑑本周一連5天在北埔鄉農會展開，此次共有1021點（茶樣）參賽，為歷年來最高。圖／新竹縣政府提供

團隊 新竹 茶葉

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