桃園觀音生質能中心回饋辦法地方意見多 民代盼多溝通

桃園市觀音區生質能中心去年12月啟用後一直未公布回饋金辦法，白玉里里長黃謀境指出，市府回饋草案一級回饋區範圍為中心半徑800公尺內，二級回饋區為中心半徑逾800公尺至1500公尺，回饋範圍有4個里，但是焚化爐排放的廢氣還有各區進中心的垃圾車，在觀音區沿路也有汙染問題，回饋應該擴大納入其他里。

黃謀境認為要比照台電訂定不同的全區回饋比率，另外，生質能中心利用試運轉的名義已經處理垃圾一年多，市政府與正式啟用營運後也沒開說明會，大家根本不知道從藉口試運轉到現在究竟收了多少噸的垃圾，廢氣排放是否符合標準，二級回饋的計算基礎怎麼來的也沒說明，許多地方都充滿不合理的情形，包括回饋應該追溯從試運轉算起。

環保局表示，生質能中心回饋方式將納入「桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例」規範，採進場總量制，已經考量範圍及距離，會以最大公約數尋求平衡，將收集地方意見持續研擬相關回饋方案。

黃謀境說，和環保局訂定的回饋範圍有4個里，除了生質能中心所在的大潭里，還有觀音、保生、武威3里，白玉里在觀音里南側，只隔一條觀音溪，白玉里看生質能中心的煙囪一清二楚，不知道1500公尺怎麼算的會不含白玉里。

另外，觀音區大致分為觀音、新坡、草漯3個區塊，台電的大潭電廠雖然在觀音，但是新坡、草漯一樣有回饋，草漯多功能場館花了好幾億元興建，經費來源包括台電的回饋金，生質能中心在海邊東北風強，不像中壢欣榮焚化爐比較不受季風影響，排放的廢氣一定會吹到白玉和獲回饋的4個里以外其他里，所以說回饋辦法應該全區回饋。

市議員許更生認為，環保局一開始提出的回饋草案和地方溝通就沒有做好，生質能中心一年的回饋金按處理量每噸400多元計算，估計有8600萬元，市政府參考欣榮焚化爐的回饋計算方式，想要套用在觀音生質能中心回饋方案，這當中有地理環境差異的問題，其實可以用科學的方法跟民眾說明，不要只有一種做法，包括回饋比率還有是否全觀音區都納入回饋，環保局都可以作為規畫草案的參考。