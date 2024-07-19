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警官之女中提琴家朱宏姿跨國合作 苗栗演出古典音樂會

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
中提琴家朱宏姿結合德國求學時認識的4名音樂家，8月3日下午在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳，合作演出「2024夏日古典音樂會」。圖／朱添助提供
中提琴家朱宏姿結合德國求學時認識的4名音樂家，8月3日下午在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳，合作演出「2024夏日古典音樂會」。圖／朱添助提供

德國Bergischer Symphoniker副首席中提琴家朱宏姿樂團季休返國，她結合德國求學時認識的4名音樂家，8月3日下午2點30分在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳，合作演出「2024夏日古典音樂會」，明天起索票。

朱宏姿苗栗縣出生長大，回饋家鄉與4名好友音樂家辦音樂會，朱的父親苗栗縣警察局保安科長朱添助引以為傲「她是我女兒！」也歡迎鄉親屆時「2024夏日古典音樂會」入場聆賞。

這場音樂會除了朱宏姿外，還有新加坡鋼琴家劉瑋、韓國鋼琴家蔡周延，及台灣小提琴家葉思梵、大提琴家謝孟軒，演出鮑凱里尼弦樂三重奏、舒曼鋼琴四重奏、舒伯特第八號未完成交響曲（改變給四手聯彈、小提琴與大提琴），及孟德爾頌鋼琴四手聯彈等曲目，曲間將由謝孟軒導聆，深入解說樂曲，當時作曲家寫作的心情意境及時代背景故事，

音樂會採索票入場，明天上午9點起至縣政府文化觀光局服務台、苗栗旅遊服務中心、竹南旅遊服務中心，或苗栗高鐵站旅遊服務中心索票，每人限2張，索完為止，相關資訊可縣政府文觀局網站或臉書「貓裏藝文」粉絲專頁查詢。

苗栗縣 觀光局 音樂會

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