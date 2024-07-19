天坑停工…豐邑建案鋼梁變形？ 已購戶擔心變爛尾樓成立自救會

樓高32層樓的豐邑「豐采520」因天坑事件停工至今，除被檢方爆出地基偷工減料外，民進黨新北市議員卓冠廷昨晚加碼爆料「結構鋼梁變形」，痛批豐邑拿整區人命開玩笑，目前多達600戶的已購戶已成立自救會，不排除提出集體求償。對此豐邑強調已把受損鋼梁置換，「專業技師現勘確認安全無虞」。

豐邑機構說明，卓冠廷爆料的照片為地下室未完工且遭到長期停工時所拍攝，由於逆打工法不能隨意停工，否則在樓板尚未灌漿，結構不完整，地下側向壓力加壓將會導致H型鋼樑受力不均，會造成小樑變形。

豐邑機構指出，為了安全，停工後就與新竹縣府不斷溝通請求核准地下室的搶險施工，搶險工程期間已經全數將受損的小樑置換並補強必要結構，也經由專業技師現勘簽證確認安全無虞。

卓冠廷在臉書Po出民眾爆料豐采520「歪掉的地下室結構」照片，圖中可見豐采520地下室提供支撐的H型鋼部分已彎曲，懷疑基地支撐結構可能已歪斜，結構力量不平衡，根源恐怕就是因為豐邑為了省下2億多元的基礎工程支出，而偷工減料、偷改設計導致。

「豐邑扯什麼謊大家有看到嗎？我真的會吐血」他痛批豐采520周邊一年半內坍塌8次，在竹北最熱鬧的精華區造成多次天坑、吞掉特斯拉，豐邑卻稱是新工法、有花2億元確保安全，讓他忍不住吐槽「花錢改善本來就是應該的，就是因為你偷改設計、不按圖施工又偷工減料」。

卓冠廷也在臉書提到，豐邑這一案1坪要價60萬元，總共890戶，只要完成交屋，200億元就進到建設公司口袋，今天卻拿整個區段的人命開玩笑，去省連續壁那2億元。

據了解，豐采520設計樓高32層，目前已施工到第21層，不過在傳出檢調查出豐采520偷工減料後，已有不少已購戶急得如熱鍋上螞蟻，因為建案已停工一年多，遲遲未見復工，交屋日期一延再延，如今再傳地下結構鋼梁變形，不少已購戶都在問「變爛尾樓怎麼辦」，目前已成立自救會連署要豐邑給說法。