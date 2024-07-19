快訊

幼兒園性侵案…蔣萬安負面聲量爆表 好感度剩0.25

比蘋果官方划算！2024 Straight A BTS方案最高省2萬、iPad 10也能買 規則、贈品一次看

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天坑停工…豐邑建案鋼梁變形？ 已購戶擔心變爛尾樓成立自救會

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新北市議員卓冠廷接到爆料，指稱豐邑旗下豐采520建案地下H型鋼已彎曲。圖／翻攝自卓冠廷臉書
新北市議員卓冠廷接到爆料，指稱豐邑旗下豐采520建案地下H型鋼已彎曲。圖／翻攝自卓冠廷臉書

樓高32層樓的豐邑「豐采520」因天坑事件停工至今，除被檢方爆出地基偷工減料外，民進黨新北市議員卓冠廷昨晚加碼爆料「結構鋼梁變形」，痛批豐邑拿整區人命開玩笑，目前多達600戶的已購戶已成立自救會，不排除提出集體求償。對此豐邑強調已把受損鋼梁置換，「專業技師現勘確認安全無虞」。

豐邑機構說明，卓冠廷爆料的照片為地下室未完工且遭到長期停工時所拍攝，由於逆打工法不能隨意停工，否則在樓板尚未灌漿，結構不完整，地下側向壓力加壓將會導致H型鋼樑受力不均，會造成小樑變形。

豐邑機構指出，為了安全，停工後就與新竹縣府不斷溝通請求核准地下室的搶險施工，搶險工程期間已經全數將受損的小樑置換並補強必要結構，也經由專業技師現勘簽證確認安全無虞。

卓冠廷在臉書Po出民眾爆料豐采520「歪掉的地下室結構」照片，圖中可見豐采520地下室提供支撐的H型鋼部分已彎曲，懷疑基地支撐結構可能已歪斜，結構力量不平衡，根源恐怕就是因為豐邑為了省下2億多元的基礎工程支出，而偷工減料、偷改設計導致。

「豐邑扯什麼謊大家有看到嗎？我真的會吐血」他痛批豐采520周邊一年半內坍塌8次，在竹北最熱鬧的精華區造成多次天坑、吞掉特斯拉，豐邑卻稱是新工法、有花2億元確保安全，讓他忍不住吐槽「花錢改善本來就是應該的，就是因為你偷改設計、不按圖施工又偷工減料」。

卓冠廷也在臉書提到，豐邑這一案1坪要價60萬元，總共890戶，只要完成交屋，200億元就進到建設公司口袋，今天卻拿整個區段的人命開玩笑，去省連續壁那2億元。

據了解，豐采520設計樓高32層，目前已施工到第21層，不過在傳出檢調查出豐采520偷工減料後，已有不少已購戶急得如熱鍋上螞蟻，因為建案已停工一年多，遲遲未見復工，交屋日期一延再延，如今再傳地下結構鋼梁變形，不少已購戶都在問「變爛尾樓怎麼辦」，目前已成立自救會連署要豐邑給說法。

豐采520復工自救會發起人范揚琪呼籲已購住戶積極參與連署，要求豐邑機構即便官司纏身也不能影響住戶權益，並要求針對擋土牆偷工減料，必須盡快提出解決辦法。自救會在鄰近豐采520工地附近的嘉興路已設立自救會連署辦公室，要集結已購戶力者量向豐邑討公道。

豐邑表示去年底就已經把受損鋼梁全數替換，也完成補強，圖為補強後情況。圖／豐邑機構提供
豐邑表示去年底就已經把受損鋼梁全數替換，也完成補強，圖為補強後情況。圖／豐邑機構提供

卓冠廷 自救會 520

延伸閱讀

竹北天坑釀鄰損 豐邑：18次社區拜訪、主動提修繕

公視前主播韓瑩出任民進黨發言人 舅舅是行政院工程會主委陳金德

參考台北大稻埕碼頭 新北擬在鶯歌設貨櫃市集拚夜經濟

雙北體育協會法人化差很大 侯友宜允評估推動

相關新聞

警官之女中提琴家朱宏姿跨國合作 苗栗演出古典音樂會

德國Bergischer Symphoniker副首席中提琴家朱宏姿樂團季休返國，她結合德國求學時認識的4名音樂家，8月...

天坑停工…豐邑建案鋼梁變形？ 已購戶擔心變爛尾樓成立自救會

樓高32層樓的豐邑「豐采520」因天坑事件停工至今，除被檢方爆出地基偷工減料外，民進黨新北市議員卓冠廷昨晚加碼爆料「結構...

「只有不到3分鐘！」 通霄落日入海美景逼近置中點

台61線公路西濱通霄「日落大道」近年成為火紅景點，最近落日愈來愈接近「置中點」，喜愛拍照或賞夕陽美景的人潮開始湧現，這次...

桃園YouBike1.0退場後免費供休區 業者有成本壓力

桃園市YouBike目前正在進行1.0、2.0拆轉，預計10月底前全數換為2.0新款車，市政府原計畫1.0的車收回整修後...

全國首先導入AI遙測原住民保留地 竹縣府獲金圖獎肯定

新竹縣政府從2017年起導入無人機空拍輔以手動圖繪判釋，隔年再改用衛星科技，透過高解析度光學衛星影像，加入AI遙測技術，...

因違停廢公車站？ 桃園交通局：業者申請理由與公告不同

桃園客運最近一張公告指中壢區「幸福社區站」因站前道路車流量大，站點距離路口太近且常有違停車輛，公車無法緊靠站牌，影響乘客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。