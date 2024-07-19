「只有不到3分鐘！」 通霄落日入海美景逼近置中點

台61線公路西濱通霄「日落大道」近年成為火紅景點，最近落日愈來愈接近「置中點」，喜愛拍照或賞夕陽美景的人潮開始湧現，這次拍落日最佳日期估計在今天到周日；苗栗縣政府規畫打造「日落大道休憩園區」現已完成第一期工程，第二期經費逾3億元，中央將視首期營運狀況評估補助。

台61線西濱快速公路白沙屯到通霄路段2018年通車，其中新埔交流道銜接台1線公路的聯絡道筆直面對大海，落日景致迷人，尤其每年夏至前後的5月、7月中下旬會出現2次太陽置中入海的美景，更是吸引賞景及拍照人潮。

「落日入海的時間只有2分多鐘！」通霄在地攝影工作者張文煥指出，通霄海岸的落日在夏至和冬至別開始往南、往北移動，每年5月下旬及7月下旬，有兩次會筆直朝向日落大道入海，是拍攝落日美景的最佳時機，最近幾天落日已逐漸接近置中位置，人潮開始湧現，錯過要等到明年5月下旬。

日落大道園區計畫，縣府斥資1200萬元完成觀景台及停車位等空間，去年完成後已移交鎮公所管理維護 ，也有業者在下午至晚間營運。

近來遊客人潮湧現，但現場僅有一間公廁，不少遊客希望能增加流動廁所，解決遊客方便的問題。

文觀局指出，縣府在日落大道首期工程結束後，目前仍持續向中央爭取第二期工程，當地鄰近白沙屯拱天宮且附近有熱門的「心形公路」、通霄精鹽廠等觀光景點，可串連打造苗栗沿海的觀光遊憩帶，園區第二期工程需要辦理用地徵收，經費較龐大，目前中央函文表示會視第一期工程營運情況再進一步評估休憩園區計畫。