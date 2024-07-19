桃園YouBike1.0退場後免費供休區 業者有成本壓力
桃園市YouBike目前正在進行1.0、2.0拆轉，預計10月底前全數換為2.0新款車，市政府原計畫1.0的車收回整修後，免費提供大學、農業休閒區很和有需求的機關團體使用，不過休閒農業區業者認為接收後還要負責維修保管，會增加經營成本，有虞慮。
大園區溪海休閒農業區更表示他們要的是設置YouBike2.0站，能和鄰近的高鐵、機捷車站接駁，這樣才能有效的吸引遊客；市政府去年表示認同看法，並希望在今年的彩色海芋季舉辦前建置完成，但是到現在卻沒有進度。
市長張善政日前在大園區基層座談會上，聽溪海里里長劉建勳描述對YouBike1.0興趣缺缺，希望能裝設2.0站，當場質疑「怎麼交通、農業局的規畫和地方上的需求不同？」農業、交通局出席人員都表示會再研議。
農業局強調全案確實都還在研議，有的休區農場有興趣接受YouBike1.0，農業局也會研議找出能減輕休區保管、維修腳踏車成本的方案。交通局表示休區屬於旅行類型，停留時間久，設置2.0車柱周轉率應該不佳，不過地方上提出有接駁和鄰近社區出入的需求，會再研議。
大園區溪海里里長劉建勳說，去年6月30日已完成用地會勘，並取得地主10年土地無償使用同意書，但是這件事到現在沒進度，而且休區要的是YouBike2.0站，市府不要只給1.0的腳踏車，因為要有接駁功能，才能有效吸引遊客到這裡安排半日或更長時間輕旅遊。
劉建勳表示，遊客搭機捷無論在機捷A16橫山站，或A18高鐵、A19國際棒球場下車後，可以在車站騎YouBike到西海休閒農業區停放車柱，遊玩結束以後可以騎回到機捷車站。另外，部分休區業者認為市府可統一發包維修工作，接到休區通報或安排巡迴檢修技師，同時統一投保意外險，這樣可以有效降低成本。
如果只在休區裡面放YouBike1.0，遊客即使在機捷車站騎來休區，沒有可以停靠的車柱就要一直計費，那還不如自己開車到這裡，但是假日停車場車位有限，而且容易造成周邊塞車，輕旅遊的興致必然受影響，希望市政府相關單位能夠審慎評估。
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