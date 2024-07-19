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全國首先導入AI遙測原住民保留地 竹縣府獲金圖獎肯定

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣政府近年針對禁伐補償申請案件，透過AI遙測使自動化判釋的準確率持續提升，降低人工判釋時間及誤差，也加速檢測和發放補償金的作業時程。 記者吳傑沐／攝影
新竹縣政府近年針對禁伐補償申請案件，透過AI遙測使自動化判釋的準確率持續提升，降低人工判釋時間及誤差，也加速檢測和發放補償金的作業時程。 記者吳傑沐／攝影

新竹縣政府從2017年起導入無人機空拍輔以手動圖繪判釋，隔年再改用衛星科技，透過高解析度光學衛星影像，加入AI遙測技術，並以GIS（地理資訊系統）技術提高禁伐補償申請案件圖資判釋正確性，日前獲得台灣地理資訊協會第20屆金圖獎的推動服務獎肯定。

縣府原民處指出，全國26萬公頃的原住民保留地有3分之2作為林用，新竹縣禁伐補償面積去年就超過7025公頃，是全國受理禁伐補償計畫的全國第3大縣市；補償政策能達到維護國土保安、涵養水資源、綠化環境、自然生態保育及因應氣候變遷、減輕天然災害的目標。

原民處自2016年開始，每年自1至4月受理申請，針對原民保留地申請禁伐補償區竹木覆蓋率達7成以上、且沒有濫墾、濫伐狀況的，給予每公頃3萬元的禁伐補償金

近年透由AI持續優化調參（參數調整），使自動化判釋的準確率持續提升，並自2021年起連3年合格率高達99%以上，等於申請案有9成9比例能因精準判讀而發出補償金，降低人工判釋時間及誤差，也加速檢測和發放補償金的作業時程。

對此，縣內願意提出禁伐補償的原住民申請者也變得越來越多，從2017年的4019件，到去年暴漲到8733件，實際核出的補償金也從原來的1億2千多萬，到去年就核出2億3千多萬元。

處長雲天寶指出，新竹縣是全國第一個導入無人機輔以手動圖繪判釋的縣市，透過此方式可降低第一線人員的負擔，也增加判釋的精準率，後續透過GIS（地理資訊系統）技術再度提升正確性，也更能保障原住民權益。

新竹縣政府導入無人機AI遙測原住民保留地，提高禁伐補償申請案件圖資判釋正確性，獲得台灣地理資訊協會第20屆金圖獎的推動服務獎的肯定。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府導入無人機AI遙測原住民保留地，提高禁伐補償申請案件圖資判釋正確性，獲得台灣地理資訊協會第20屆金圖獎的推動服務獎的肯定。圖／新竹縣政府提供

原住民 新竹 補償金

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