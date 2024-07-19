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因違停廢公車站？ 桃園交通局：業者申請理由與公告不同

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園即時報導
桃園客運有9條公車路線8月1日起取消停靠「幸福社區」雙向站位。圖／取自桃園客運官網
桃園客運有9條公車路線8月1日起取消停靠「幸福社區」雙向站位。圖／取自桃園客運官網

桃園客運最近一張公告指中壢區「幸福社區站」因站前道路車流量大，站點距離路口太近且常有違停車輛，公車無法緊靠站牌，影響乘客安全上下車，8月1日起取消停靠該站，引發網友熱議，不少人質疑「解決不了違停就解決公車站牌」；桃園市交通局表示，業者申請廢站理由與公告不同，但該站確實有廢站原因，因此維持原處分。

桃園客運公告，中壢區「幸福社區站」自8月1日起取消，影響505、5026、5027（A）、5030、5031、5032、5033、5035和5039共9條公車路線，請民眾到鄰近「嘉裕紡織廠站」搭乘；消息一出，有網友質疑「解決不了違停就解決公車站牌」，也有人酸「違停仔大獲全勝」，未來恐有更多類似案例。

桃園市交通局表示，客運業者如要變更市區公車路線，或者新設、廢止停靠站點，都要交通局審核同意才能執行。桃園客運申請廢止中壢「幸福社區」站點共9條客運路線受影響，但申請理由非當地違規停車，而是該距離前後站太近，經過現場會勘確認情況屬實，加上該站停靠會影響車流，所以同意廢止。雖然業者公告與當初申請理由不同，但交通局是以專業考量，不會因為業者公告就取消原本決議。

交通局表示，幸福社區站早期是方便地方居民通勤通學而設，後來周邊過嶺重劃區開發完成，道路拓寬，該站前後新增了嘉裕紡織廠站和高榮站，但距離前者僅80公尺、後者約150公尺，站點間隔太近，經會勘確認該站影響交通動線最大，再加上受影響的9條公車路線均有經以上3個站，所以同意廢止位於中間站點。

公車 桃園 違停

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