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頭份中山市場重建受阻 先拆危樓

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
頭份市中山市場被鑑定是危樓，存在安全隱患，市公所現正辦理相關的工程、監造、勞務等標案，希望年底前能拆除完成。記者胡蓬生／攝影
頭份市中山市場被鑑定是危樓，存在安全隱患，市公所現正辦理相關的工程、監造、勞務等標案，希望年底前能拆除完成。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市是全縣第一大市，地方熟悉的中山市場被鑑定為危樓，市公所推動原地重建，但先前選定的「中繼市場」位置因與市場自治會沒有共識，陳情抗議不斷。市公所指出，規畫中繼市場的公園預定地將辦理解編，已無法再興建市場，目前將先著手拆除市場危樓，爭取在年底前完成。

中山市場為地上3層、地下1層的建築，歷史40多年。場內81攤，外圍沿路擺設的攤商多達數百攤，是內場三、四倍，中山市場4月封閉、5月清場完成，外攤範圍已出現延伸到其他路段。

頭份市公所爭取改建中山市場，規畫斥資2.5億元爭取前瞻計畫補助1億元就地重建，但市公所研議「公11」設置中繼市場，許多攤商認為太遠造成反彈，由於地方未有共識，中央將不會核定補助。

頭份市公所也說明，現階段基於安全性，正著手中山市場危樓拆除作業，拆除工程費5000萬，現正辦理相關的工程、監造、勞務等標案，希望年底前能拆除完成。市場危樓拆除後，將以「廣場」樣貌呈現，因地目還是市場用地，未來如何規畫開發，仍待與縣府溝通合作。

至於自強路中華市場是全市最大的黃昏市場，成立已近50年，但主建物老舊，周遭多是鐵皮搭蓋攤商，空間動線混亂、缺乏停車空間，縣府已和市公所合作推動辦理都市更新先期規畫。

中繼市場 攤商 頭份

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