桃園傳統市場式微 增設與否陷兩難

桃園市人口持續成長，中壢、八德、觀音等處新重劃區，地方不斷要求新建傳統市場，方便採買，但是市內多座傳統市場卻被點名營業狀況不佳。市府經發局將研擬市場進、退場機制，議員建議市府漸進式調整，以不影響店家及消費者為首要考量。

桃園市近年來活化多個傳統市場，如桃園區東門市場歷經大火後荒廢數年，改造後轉型為美食街；中壢區新明市場2樓閒置多年，後轉型為文創市集，但都遇到集客率差、營運狀況不佳等問題，攤商哀嘆快撐不下去。大溪公有零售市場則被議員點名內部規畫不佳、設施老舊，有損市容。

考量民眾消費習慣改變、傳統市場沒落，經發局近年陸續解編多處閒置市場用地，目前全市市場用地僅剩22處，但另方面，中壢、八德、觀音等新興地區居民則疾呼新建傳統市場。

觀音區草漯里長呂坤遠、議員吳進昌說，隨都市計畫發展，草漯地區戶數不斷增加，鄰近鄰里共7345戶，調查顯示100%里民都同意設置傳統「菜市仔」，呼籲市府盡速規畫。

經發局市場科長廖振宏坦言，全市15個傳統市場發展不一，部分營運狀況不佳，頻遭民代和審計處檢討，因此市府正研擬機制，評估市場到什麼程度需要轉型、活化甚至退場。

廖振宏表示，市府也會調查民眾是否真有新設傳統市場需求，確立定位後再做後續規畫，以免後續營運不佳，成了「蚊子市場」也不好；針對草漯市場，6月已透過里辦公處進行調查，預計7月底前回收及分析，預計朝促參方式開發。

議員謝美英認為，新建市場評估與既有市場維護是兩件事，市府需針對不同市場有不同規畫；老舊市場已有固定店家與消費者，應漸進式調整，盼經發局全面盤點，對症下藥。議員彭俊豪則建議，新建市場可多利用BOT或OT的方式，交由專業經營團隊從硬體建設初期參與規畫，讓市場更貼近市民實際需求。