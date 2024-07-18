違停最大？客運無法停靠「廢站」網炸鍋 桃市交通局說話了

桃園客運公司日前公告，由於違停問題影響公車靠站，中壢區幸福社區站將取消停靠，「違停最大」的行徑引發網友不滿。桃市交通局說，廢站主因是站點靠路口太近，影響車輛轉向安全。

有民眾在臉書（Facebook）發文指出，桃園客運日前張貼公告表示，5026、5027（A）、5030、5031、5032、5033、5035、5039路線，將從8月1日起取消停靠中壢區的「幸福社區」雙向站位。

公告指出，因為該路段車流量大，且站牌距離路口過近、常有違停車輛，導致客運無法緊靠站牌，衍生乘客上下車安全及後方車輛通行，8月1日後請乘客改至前後站「嘉裕紡織廠」或「高榮」站乘車。

不少網友不滿表示，「竟然因為解決不了違停問題就解決公車」、「處理方式太荒謬」、「公車也該裝科技執法」，也有人認為，為了違停廢站很不合理，竟然是守法的人要讓步給違法的人。

附近民眾表示，該處沿街都是店家、超商，偶爾確實有車輛臨停或小貨車卸貨，雖然是白線但還是離路口很近，且擋在站牌前面或附近，有時候公車因此沒辦法更往前開再停靠，就會有一大段車屁股擋到路口。

桃園市政府交通局公共運輸科晚間向中央社表示，「幸福社區」站位於民族路、松勇路和電研路的路口，站點主要的問題是在於靠路口太近，客運停靠時會擋住要轉彎車輛的視線、影響車輛的轉向安全。

交通局表示，桃園客運日前與交通局提出站點觀察與建議，經過會勘後，發現確實有站牌距離路口過近、車流量大等情形，評估「幸福社區」站與前後站的距離很近、分別只有80和150公尺，所以才同意廢站。

針對業者提到的違停問題，交通局表示，業者是有反應公車司機遇到違停問題，並把這些遇到的問題寫在公告上，但公車站牌若有違停情形，警方是可以依法取締或拖吊，廢站的主要原因仍是因為距離路口太近，但未來仍會請警方加強取締違停。

中壢警方表示，依道路交通安全管理處罰條例，在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰，未來針對該處路口，會再加強取締。