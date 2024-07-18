防勞工中暑 桃園辦250場熱危害檢查、違者罰15萬

近日天氣炎熱，桃園為保護勞工，將實施250場次的「熱危害檢查專案計畫」，對戶外工作環境實施勞檢，違者重罰15萬元，因應桃園移工多，也印製泰、印、菲、越南等4國的宣導海報，分享高溫作業的自保撇步，共同預防熱危害。

市長張善政今天在市政會議表示，自己每天都有很多戶外行程，像是動土、剪綵，即便加棚子、涼風扇，仍抵不過炎夏挑戰，前天近中午坐車時，看到有人行道躺一排人，甚至赤裸上身，原來是工地勞工選在大樓陰影處、躺著冰涼人行磚上休息，畫面讓人非常心疼。

張善政說，為保護勞工，市府9月前啟動250場次的「高氣溫戶外作業熱危害專案檢查計畫」，提醒工地雇主要落實提供飲用水、陰涼休息處所、降低作業場所溫度、建立緊急應變處理機制等10項「職業安全衛生設施規則」法定危害預防措施，經查獲又未改善者，將面臨最高15萬元罰鍰。市府也製作泰、印、菲、越等4國語言的職業安全宣導海報，讓各國勞工有所遵循，做好完善防護措施。

張善政說，市府跨局處也啟動各項熱危害因應措施，包括消防局在救護車內配置熱傷害處理包，請打火弟兄著重裝搶救時，務必留意自身身體狀況、隨時補充水分；農業局則提醒在戶外耕作的農民團體、產銷班、養殖業者，避免正午農務；社會局及各區公所也要加強關懷獨居老人；環保局啟動道路灑水，降低環境溫度，確保市民安然度過炎熱夏季。