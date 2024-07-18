快訊

周末恐有2颱生成 對台灣有直接影響？最新預測出爐

女軍官險遭艦長染指留創傷 軍方用「記大功」要她不要說出來

子彈無法阻擋川普！拜登確診反遭教訓 民主黨策士認「可怕的一天」

秋冬吃到新鮮紫蘇不是夢 苗栗農改場夜間光照試驗奏效

中央社／ 台北18日電
苗栗農改場夜間光照試驗，成功抑制了紫蘇9月開花。圖為紫蘇葉。圖／聯合報系資料照片
苗栗農改場夜間光照試驗，成功抑制了紫蘇9月開花。圖為紫蘇葉。圖／聯合報系資料照片

喜歡吃紫蘇的人有福了。苗栗區農改場今天表示，去年進行夜間光照試驗打破長夜條件，成功抑制了紫蘇9月開花，讓葉片採收延長，未來消費者秋冬季將也能吃到新鮮紫蘇。

農業部苗栗區農業改良場發布新聞指出，紫蘇的花芽分化及開花主要受到日照長短調控，為了抑制紫蘇開花來延長產期，去年進行的夜間光照試驗奏效，抑制紫蘇開花時間，得以延長3個月以上採收期，整體產量增加16%以上，未來消費者秋冬季也能吃到新鮮紫蘇。

關於實驗過程，苗栗區農業改良場場長呂秀英說明，去年8月底開始進行紫蘇夜間光照（暗中斷）試驗，將光照試驗組分為「紅光LED燈光照組」及「白光LED燈光照組」，每天晚上10時30分到隔天凌晨2時30分進行光照4小時，同時以無人工光照作為對照組。

她說，試驗顯示，沒有進行夜間光照（暗中斷）的對照組，栽培至9月花芽分化開花，而紫蘇開花後就無法再採摘枝葉；反之，光照處理組因長夜被打斷，抑制開花，可持續採收葉片，甚至到隔年初仍未開花。

進一步比較連續採收到11月中旬的累計產量顯示，紅光處理相較於無光對照組的產量提高5.4%到9%，白光處理並提高16.9%到17.6%，可讓消費者秋冬季也能吃到新鮮紫蘇；未來還將就光質、光強度及光照時間做進一步探討，以降低光照成本並達到最佳利用效益。

苗栗區農改場補充，紫蘇為香草植物，富含紫蘇醛、紫蘇醇等揮發性芳香油，是重要傳統中藥材，國內栽培主要採收嫩梢及葉片食用，一般在3月種植、5月開始連續採收，9月因短日照而自然開花，開花後則無法繼續採摘。

此外，紫蘇曾是苗栗縣公館鄉早年外銷日本的地方特色作物，採摘的葉片可鮮食或加工應用，種子則供榨取紫蘇籽油，為高價值機能保健食用油。

消費者 農改場 農業部

延伸閱讀

苗栗水梨季到了！高接梨品種愈來愈多元 縣府辦活動助行銷

身體太濕不只少吃會胖、小腹出現三層肉！脹氣、便祕都是症狀 中醫師推2湯品改善虛胖

苗栗竹南人口突破9萬人辦贈禮 雙胞胎姊妹是9萬、9萬01人成幸運兒

網友「吐槽」苗栗步道環境 鍾東錦：持續加強全面盤點

相關新聞

傳統市場式微 增設與否陷兩難…桃市擬「進退場機制」

桃園市場用地僅剩22處，中壢、八德、觀音等多處新重劃區不斷要求新建傳統市場，方便採買；市內多座既有傳統市場卻相繼被點名營...

苗栗水梨季到了！高接梨品種愈來愈多元 縣府辦活動助行銷

吃水梨的季節到了，苗栗縣有多個鄉鎮市素有「梨鄉」美譽，栽種的高接梨品種愈來愈多元，也打造出不同品牌名稱，6月下旬陸續上市...

隱身巷弄30年歷史客家好味道 桃園吃美食抽2萬元美食金

桃園市義勇祭2024乙未客家戰役文化季已於7月6日開跑，除紀念音樂會、夏日庄頭營隊及歷史走讀活動等，桃園市客家局也推薦平...

頭份中山市場就地重建受阻 拆除市場危樓「先行」

苗栗縣頭份市中山市場被鑑定是危樓，市公所推動原地重建，但先前選定的「中繼市場」位置與市場自治會發生爭議，陳情抗議不斷，規...

中壢運動公園滯洪池興建中 周邊道路8月中調整改道

為解決排水問題，桃園市中壢區運動公園內市府興建滯洪池，工程如火如荼興建中，接下來工程將從幸福街莒光公園，興建一過路箱涵至...

桃療清除雨燕窩、架網阻築巢…鳥會抗議 院方致歉願拆網

桃園療養院日前為整修大樓外牆清除雨燕窩，還加裝網子使雨燕不能再築巢，有員工和民眾發現移除的鳥窩有33隻小雨燕沒有成鳥照顧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。