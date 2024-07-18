秋冬吃到新鮮紫蘇不是夢 苗栗農改場夜間光照試驗奏效

喜歡吃紫蘇的人有福了。苗栗區農改場今天表示，去年進行夜間光照試驗打破長夜條件，成功抑制了紫蘇9月開花，讓葉片採收延長，未來消費者秋冬季將也能吃到新鮮紫蘇。

農業部苗栗區農業改良場發布新聞指出，紫蘇的花芽分化及開花主要受到日照長短調控，為了抑制紫蘇開花來延長產期，去年進行的夜間光照試驗奏效，抑制紫蘇開花時間，得以延長3個月以上採收期，整體產量增加16%以上，未來消費者秋冬季也能吃到新鮮紫蘇。

關於實驗過程，苗栗區農業改良場場長呂秀英說明，去年8月底開始進行紫蘇夜間光照（暗中斷）試驗，將光照試驗組分為「紅光LED燈光照組」及「白光LED燈光照組」，每天晚上10時30分到隔天凌晨2時30分進行光照4小時，同時以無人工光照作為對照組。

她說，試驗顯示，沒有進行夜間光照（暗中斷）的對照組，栽培至9月花芽分化開花，而紫蘇開花後就無法再採摘枝葉；反之，光照處理組因長夜被打斷，抑制開花，可持續採收葉片，甚至到隔年初仍未開花。

進一步比較連續採收到11月中旬的累計產量顯示，紅光處理相較於無光對照組的產量提高5.4%到9%，白光處理並提高16.9%到17.6%，可讓消費者秋冬季也能吃到新鮮紫蘇；未來還將就光質、光強度及光照時間做進一步探討，以降低光照成本並達到最佳利用效益。

苗栗區農改場補充，紫蘇為香草植物，富含紫蘇醛、紫蘇醇等揮發性芳香油，是重要傳統中藥材，國內栽培主要採收嫩梢及葉片食用，一般在3月種植、5月開始連續採收，9月因短日照而自然開花，開花後則無法繼續採摘。

此外，紫蘇曾是苗栗縣公館鄉早年外銷日本的地方特色作物，採摘的葉片可鮮食或加工應用，種子則供榨取紫蘇籽油，為高價值機能保健食用油。