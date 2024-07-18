竹北雙月海洋音樂祭將開跑 小野麗莎8月24日獻唱
竹北市公所今天表示，竹北雙月海洋音樂季系列活動8月10日開跑，並於新月沙灣打造音浪派對將有多種音樂風格，日本bossa nova（巴莎諾瓦）女王小野麗莎將於8月10日獻唱。
市公所今天舉辦「2024竹北雙月海洋音樂季－美麗莎灣」宣傳記者會，公所將在8月10日起於新月沙灣展開音浪派對，將有電音、饒舌、搖滾等多種音樂風格，邀請民眾參加夏日音樂派對。
竹北市長鄭朝方告訴中央社記者，8月10日晚上6時30分在新月沙灣辦音浪派對，將邀請樂團告五人、凹與山、歌手家家（紀家盈）等演唱，讓民眾享受音樂、感受海風。
鄭朝方說，8月24日晚上6時30分在水月公園辦理系列活動「Bossa Nova之夜」，邀請小野麗莎獻唱，可聽到小野麗莎獨特又溫暖且療癒的嗓音，為市民紓壓，今年也是小野麗莎出道35週年，為此特別到竹北市演唱，也帶給民眾浪漫音樂會。
竹北市公所提供新聞資料指出，「2024竹北雙月海洋音樂季－美麗莎灣」系列活動將於8月10日、8月24日兩天登場，並安排在地文創小農市集、氣墊水樂園、街頭藝人表演、淨灘等活動。
另外，現場也設置多個主題裝置藝術，也有海廢創作藝術家林純用將於現場運用廢棄物品創作藝術品，邀民眾到場聽音樂、賞藝術。
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