苗栗水梨季到了！高接梨品種愈來愈多元 縣府辦活動助行銷

吃水梨的季節到了，苗栗縣有多個鄉鎮市素有「梨鄉」美譽，栽種的高接梨品種愈來愈多元，也打造出不同品牌名稱，6月下旬陸續上市，縣府今天辦「苗栗鮮果金梨HIGH」為縣內水梨集體加強行銷，各鄉鎮也安排7、8月間辦水梨節和評鑑活動，盼吸引遊客來採購，讓梨農的心血獲得回報。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣水梨種植廣達1200公頃，年產量高達2.6萬噸，是全台重要的水梨產區。為支持梨農，縣府去年編列500萬預算讓各農會申請移工幫助農務，也積極尋求中央協助，盼梨農能有穩定的收入。

農業處表示，苗栗縣的三灣、大湖、卓蘭、銅鑼、南庄、三義、頭份等地都是「梨鄉」，目前以豐水梨、甘露梨、蜜雪梨、新興梨、晶圓梨等品種為大眾所熟知，每年7、8月是水梨盛產熱季，湧入眾多遊客採購新鮮美味的水梨。

三灣鄉農會最近辦全縣豐水梨果品評鑑，上午並在縣府頒獎；大湖農會及卓蘭農會也將陸續辦評鑑，盼促進當地水梨產業發展。

三灣鄉長李運光表示，三灣水梨節7月20日將在鄉公所廣場舉辦水梨節，除展售優質「三灣梨」，並邀請藝文團隊、歌手演唱、爵士鼓演奏等節目，活動中還將送出500張價值50元的園遊券及精美好禮。