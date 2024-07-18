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傳統市場式微 增設與否陷兩難…桃市擬「進退場機制」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市多座既有傳統市場被點名營業狀況不佳，大溪公有零售市場也曾被議員批評內部設施老舊。本報資料照片
桃園市多座既有傳統市場被點名營業狀況不佳，大溪公有零售市場也曾被議員批評內部設施老舊。本報資料照片

桃園市場用地僅剩22處，中壢、八德、觀音等多處新重劃區不斷要求新建傳統市場，方便採買；市內多座既有傳統市場卻相繼被點名營業狀況不佳，是否需增設市場陷兩難。市府經發局表示，將研擬市場進退場機制，包括老舊市場是否轉型活化、是否興建新市場都會納入評估。

桃園市近年來活化多個傳統市場，如桃園區東門市場歷經大火後荒廢數年，改造後轉型為美食街；中壢區新明市場2樓閒置多年，後轉型為文創市集，但都遇到集客率差、營運狀況不佳等問題，攤商哀嘆快撐不下去。大溪公有零售市場則被議員點名內部規畫不佳、設施老舊，有損市容。

考量民眾消費習慣改變、傳統市場沒落，經發局近年陸續解編多處閒置市場用地，目前全市市場用地僅剩22處，但另方面，中壢、八德、觀音等新興地區居民則疾呼新建傳統市場。

觀音區草漯里長呂坤遠、議員吳進昌表示，隨都市計畫發展，草漯地區戶數不斷增加，鄰近鄰里共有7345戶，調查也顯示100%里民都同意設置傳統「菜市仔」，呼籲市府盡速規畫。

經發局市場科長廖振鴻坦言，全市15個傳統市場發展不一，部分營運狀況不佳，頻遭民代和審計處檢討，因此市府正研擬機制，評估市場到什麼程度需要轉型、活化甚至退場。

多地盼設傳統市場滿足採買需求，廖振鴻說，部分市場用地現作為停車場、綠地或球場使用，只要地方提出建議，經發局就會評估，不過畢竟開發經費龐大，若營運不佳、人潮稀落變成「蚊子市場」也不好。

廖振鴻說，市府仍會調查了解民眾是否真有傳統市場需求，確立定位後再做後續規畫；針對草漯市場，6月已透過里辦公處進行調查，預計7月底前回收及分析，預計朝促參方式開發。

議員謝美英認為，新建市場評估與既有市場維護是兩件事，市府需針對不同市場有不同規畫，不能混為一談；老舊市場轉型不易，漸進式調整、不影響店家及消費者是首要考量，希望經發局全面盤點，對症下藥才能解決長年沉痾。

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