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隱身巷弄30年歷史客家好味道 桃園吃美食抽2萬元美食金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市義勇祭2024乙未客家戰役文化季已於7月6日開跑，桃園市客家局也推薦平鎮在地12家客家餐廳，搭配義勇季活動，於今年8月31日止，至指定餐廳用餐可享優惠，還有機會抽中總額2萬元的美食金。記者翁唯真／攝影
桃園市義勇祭2024乙未客家戰役文化季已於7月6日開跑，桃園市客家局也推薦平鎮在地12家客家餐廳，搭配義勇季活動，於今年8月31日止，至指定餐廳用餐可享優惠，還有機會抽中總額2萬元的美食金。記者翁唯真／攝影

桃園市義勇祭2024乙未客家戰役文化季已於7月6日開跑，除紀念音樂會、夏日庄頭營隊及歷史走讀活動等，桃園市客家局也推薦平鎮在地12家客家餐廳，搭配義勇季活動，於今年8月31日止，至指定餐廳用餐可享優惠，還有機會抽中總額2萬元的美食金。

義勇季以平鎮1895乙未保台紀念公園為核心場域，帶領各年齡層民眾深入走訪乙未戰役相關歷史地點，同時推薦大家到平鎮品嘗道地的客家懷舊料理

客家局長范姜泰基今至12家餐廳之一的土埆厝復古小館推廣美食，范姜泰基說，桃園客家美食餐廳網站合作餐廳數即將突破100家，本次搭配義勇祭活動特別推出「紀念客家節慶，抽獎吃客菜」活動，活動期間除了到特定餐廳可享優惠外，凡是8月31日前到合作的12家餐廳用餐，還有機會抽中總額2萬元的美食金。

土埆厝復古小館已有30多年歷史，原本是廢棄老房子，經老闆夫婦巧手改造整建，變成復古懷舊風格，用餐空間陳設傳統大紅桌及長椅，牆上佈置犁、耙、簑衣等農具，宛如走進客庄古早農村時光。

老闆彭武鈞表示，他向阿公阿婆及餐廳師傅學到客家料理功夫，用心傳承客家美食精髓，在這裡可以吃到各式傳統客家菜如鹽焗雞、客家小炒、薑絲炒大腸、韭菜鵝腸、燜筍、客家大湯圓和古早味米粉及內線自製的湯圓，另外需預訂的功夫私房菜紅燒豬腳、梅干扣肉等，都是老闆傳承家中好味道，分享給大家。

范姜泰基說，希望透過客家經典料理認識客家人勤樸及惜物哲學，下個月的海客文化藝術季也將推薦新屋地區美食，歡迎大家上「義勇美食精選」專區查詢。

桃園市義勇祭2024乙未客家戰役文化季已於7月6日開跑，桃園市客家局也推薦平鎮在地12家客家餐廳，搭配義勇季活動，於今年8月31日止，至指定餐廳用餐可享優惠，還有機會抽中總額2萬元的美食金。記者翁唯真／攝影
桃園市義勇祭2024乙未客家戰役文化季已於7月6日開跑，桃園市客家局也推薦平鎮在地12家客家餐廳，搭配義勇季活動，於今年8月31日止，至指定餐廳用餐可享優惠，還有機會抽中總額2萬元的美食金。記者翁唯真／攝影
桃園市義勇祭2024乙未客家戰役文化季已於7月6日開跑，桃園市客家局也推薦平鎮在地12家客家餐廳，搭配義勇季活動，於今年8月31日止，至指定餐廳用餐可享優惠，還有機會抽中總額2萬元的美食金。記者翁唯真／攝影
桃園市義勇祭2024乙未客家戰役文化季已於7月6日開跑，桃園市客家局也推薦平鎮在地12家客家餐廳，搭配義勇季活動，於今年8月31日止，至指定餐廳用餐可享優惠，還有機會抽中總額2萬元的美食金。記者翁唯真／攝影

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