下一階段衝10萬人 竹南今辦9萬名設籍者送好禮

苗栗縣竹南鎮的人口數4月底突破9萬大關，鎮公所今天辦慶祝活動，贈送好禮給第9萬名及前後2名設籍者，竹南鎮長方進興及代表會主席何秀綿等人開心獻上好禮，期盼竹南鎮朝「10萬人口」的目標繼續闖關，打造更繁榮的都會生活機能及鄉村榮景。

第9萬名設籍者是年齡僅約13歲的張品涵，即將升國中，有趣的是，她的雙胞胎妹張舒涵是9萬1名設籍者，兩姊妹同時獲贈好禮，都覺得很開心，她倆都在竹南出生，但因就學原因遷籍至新竹，4月又遷回，剛好成為第9萬名及9萬1名設籍鎮民，可謂是雙喜臨門。

第8萬9999名設籍的鎮民傅政祥原籍在頭份，為照顧母親遷到中華里，上午也親自到場接受贈禮。鎮公所送給張品涵一台智慧型機器人掃地機，張舒涵、傅政祥也獲得大型烤箱。

方進興表示，這幾年來竹南快速發展的情況，大家都有目共睹，下一階段要衝破10萬大關，中央推大矽谷計畫，希望竹南也能納入開發，為地方繁榮發展更上一層樓。