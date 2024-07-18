下一階段衝10萬人 竹南今辦9萬名設籍者送好禮
苗栗縣竹南鎮的人口數4月底突破9萬大關，鎮公所今天辦慶祝活動，贈送好禮給第9萬名及前後2名設籍者，竹南鎮長方進興及代表會主席何秀綿等人開心獻上好禮，期盼竹南鎮朝「10萬人口」的目標繼續闖關，打造更繁榮的都會生活機能及鄉村榮景。
第9萬名設籍者是年齡僅約13歲的張品涵，即將升國中，有趣的是，她的雙胞胎妹張舒涵是9萬1名設籍者，兩姊妹同時獲贈好禮，都覺得很開心，她倆都在竹南出生，但因就學原因遷籍至新竹，4月又遷回，剛好成為第9萬名及9萬1名設籍鎮民，可謂是雙喜臨門。
第8萬9999名設籍的鎮民傅政祥原籍在頭份，為照顧母親遷到中華里，上午也親自到場接受贈禮。鎮公所送給張品涵一台智慧型機器人掃地機，張舒涵、傅政祥也獲得大型烤箱。
方進興表示，這幾年來竹南快速發展的情況，大家都有目共睹，下一階段要衝破10萬大關，中央推大矽谷計畫，希望竹南也能納入開發，為地方繁榮發展更上一層樓。
鎮公所慶祝9萬人口設籍，還規畫線上抽獎，只要上竹南鎮公所粉專「竹南鎮公所人口突破9萬慶祝活動」追蹤臉書粉絲專頁，按讚並貼文、留言、分享，並標註2個朋友，就有機會抽到價值1500元的超商商品卡。抽獎內容可上竹南鎮公所粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言