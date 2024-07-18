頭份中山市場就地重建受阻 拆除市場危樓「先行」

苗栗縣頭份市中山市場被鑑定是危樓，市公所推動原地重建，但先前選定的「中繼市場」位置與市場自治會發生爭議，陳情抗議不斷，規畫中繼市場的公園預定地也將辦理解編，無法再提供用地，市公所目前著眼於拆除市場危樓，爭取在年底前完成，因土地大多是縣有地，至於未來如何開發，市公所將與縣府配合，討論出對市民最有需求的發展。

頭份市公所指出，中山市場危樓建築不拆，對前來市場採買的市民安全始終存在隱患，拆除工程經費5000萬元，現正辦理相關的工程、監造、勞務等標案，希望年底前能拆除完成；中山市場有 八、九成是縣有地，如何再開發利用，將與縣府協商。

中山市場為地上3層、地下1層的建築，場內僅81攤，但外圍沿路擺設的攤商多達數百攤，是內場三、四倍，中山市場4月封閉、5月清場完成，目前外攤範圍也出現延伸到其他路段情況。

市公所表示，市場危樓拆除後，將以「廣場」樣貌呈現，因地目還是市場用地，如何規畫開發，或以北部市場大樓的形式爭取重建，要與縣府溝通合作，如果不重建市場，必須透過都計變更，期程會多很久。

市公所爭取改建中山市場多年，規畫斥資2.5億元爭取前瞻計畫補助1億元就地重建，但市公所在「公11」規畫的中繼市場，許多攤商認為太遠，要求就近在市場附近尋覓地點，引發正、反意見及抗議，在地方未取得共識的情況下，中央將不會核定補助。

至於自強路中華市場是全市最大的黃昏市場，成立已近50年，但主建物老舊，周遭多是鐵皮搭蓋攤商，空間動線混亂、缺乏停車空間，縣府已和市公所合作推動辦理都市更新先期規畫。