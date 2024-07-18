中壢運動公園滯洪池興建中 周邊道路8月中調整改道
為解決排水問題，桃園市中壢區運動公園內市府興建滯洪池，工程如火如荼興建中，接下來工程將從幸福街莒光公園，興建一過路箱涵至滯洪池，將影響部分道路，今年8月中旬至明年6月底，周邊道路將調整，並改道行駛。
近年來氣候變遷及季節性驟雨頻繁，每逢強降雨時易造成中壢黃屋庄溪流域周邊淹水，因此市府決定於運動公園內興建滯洪池調節洪峰，工程自去年11月開工。
滯洪池工程用地面積約2.1公頃，滯洪池長向最大約250公尺，寬度約94公尺，開挖深度約12公尺，滯洪水量為7.69萬噸，工程內容包含新建滯洪池、揚水站、下水道箱涵、匯流井及集水井，及既有管線改善遷移等，工程總經費約10億9853萬元，預計於2026年下半年竣工。
不過配合排水需興建一過路箱涵，將影響周邊交通，福州路至和祥街口改道行駛；幸福街禁止4輪車輛進入；環中東路上的公車229線及230線上下車站牌調整；環中東路與幸福街口人行道無法通行，需繞至莒光公園內既有鐵橋通行，預計自今年8月中旬至明年6月底調整。
中壢區普強里長江長榮說，目前工程已在打樁，聲響影響當地住戶，未來工程範圍包含莒光公園，希望相關單位能盡量降低對當地影響，避免讓周邊居民無休憩空間。加上每年春天櫻花季，希望工程能盡速完工，減低民眾賞櫻不便。
桃園市新建工程處回應，滯洪池的打樁工程目前已暫時告一段落，約今年11月會施作過路箱涵打樁工程，會於正規施工期間施作，避免造成地方不便。
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