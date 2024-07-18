桃療清除雨燕窩、架網阻築巢…鳥會抗議 院方致歉願拆網

桃園療養院日前為整修大樓外牆清除雨燕窩，還加裝網子使雨燕不能再築巢，有員工和民眾發現移除的鳥窩有33隻小雨燕沒有成鳥照顧無家可歸，緊急送到桃園市野鳥學會求助，目前存活5隻，員工後來又送來11隻搶救後存活3隻。

鳥會向桃療抗議手法粗暴，桃療事後致歉並願意支付救雛鳥的費用，但是鳥會認為道歉和費用不是問題所在，也不需要桃療支付費用，22日還是要到現場表達訴求，希望社會引以為鑑不要再發生這種殘虐的事。桃療昨天下午再釋出善意，下周一願意主動拆除防鳥網，讓天空中悲鳴的小雨燕回家，鳥會希望再也不會有類似的事情發生，也會藉下周的行動宣導喚起各界重視生態保育。

桃園野鳥學會表示，桃療3位代表昨天來訪，向學會理事長及救雛鳥的醫護人員致歉，表示將支付救傷及照護的支出，學會強調並不需要桃療的道歉，也不收照護費用，因被傷害的小雨燕親鳥，還在桃療天空悲鳴，牠們一定無法接受這樣的道歉，桃鳥野動診所付出的人力及資源也無法以金錢來計價。

學會當場請桃療儘速將7樓的封網拆除，讓小雨燕有機會再回來築新巢；並表示如果桃療真有心還想為小雨燕做些事，可編列經費和學會一起調查桃園小雨燕生態，也一起推動校園生態教育推廣工作。桃療昨天下午回應學會允諾下周一派吊車拆除封網。

桃園市野鳥學會指出，現在的市政府7樓簷下，也有整片小雨燕巢，20多年前還沒升格時，駐警組長問學會是否可以於冬季小雨燕離開時，將巢清除以免便便滴落到洽公民眾身上。經告知小雨燕生態也與當時縣政府協調，才保留現在市府廣場天空有數百隻小雨燕飛舞的生態景象。