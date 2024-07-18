桃園將廣設「共用臨停區」 同步實施收費防占用

桃園市臨停空間不足，市府檢討既有停車空間，先前推出9處「共用臨停區」，方便復康巴士、長照車、計程車、小貨車及小客貨兩用車等職業駕駛停車。交通局今表示將擴大實施，除年底前將全市既有裝卸貨專用格調整為共用臨停區，也會選定路幅寬度足夠的路口轉角處設置，同時實施收費機制，避免車輛長時間占用。

交通違規記點新制去年6月30日上路後，違規臨時停車等微罪也納入記點，但桃園市臨停空間不足，引發外界質疑。為解決爭議，交通局日前挑選桃園區及中壢區9處卸貨專用格或計程車排班區，改造為共用臨停區。

交通局停管科長巫秀堅表示，市府預計今年底前，將全市既有裝卸貨專用格調整為共用臨停區，7月22日起也將實施收費機制，未來前20分鐘停車免費，爾後以半小時計費，收費費率為第1小時40元，第2小時50元，第3小時60元，第4小時開始以每小時60元計費，以提高臨停空間周轉效益。

巫秀堅表示，市府也規畫在適合的路口轉角處，保留交叉路口各10公尺的紅線範圍設置共用臨停區，目前先選定路幅寬度足夠且商業活動熱絡的林口長庚醫院附近試辦，地點為龜山區復興一路及文化二、三、五路口共10處。

交通局長張新福說，共用臨停區設在路口轉角處，將有助運將尋找，今年各行政區會勘選一條共用臨停區示範路段，也歡迎各地向交通局提出適合的地點，逐步推廣設置。