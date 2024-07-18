滿足托育需求 竹苗增2歲專班

新竹市近年人口激增，托育需求大幅提高，新竹市政府向教育部國教署申請2歲班公幼設施設備經費補助有成，宣布要在西門、科園國小等校附設幼兒園增加2歲專班共6班，並添購多樣且適齡適性的教具。苗栗縣竹南、頭份地區同樣人口成長，縣府也在覓地增設非營利幼兒園、開設2歲專班。

市長高虹安說，今年市府原規畫於市立新竹幼兒園虎林分班、新竹國小附幼、新科非營利幼兒園設置2歲專班，確定獲中央核定補助後，市府也將在西門、科園國小附幼設置2歲專班。

科園國小附幼增設2歲專班獲補助212萬元進行環境整備，添置所需教材教具及設備，校方指出，今年增設2歲專班除了延續混齡班的學習區教學模式，也將帶領孩子動手操作，培養基本能力。

西門國小附幼則是因應家長送托需求，將原本的3到5歲班改制為2歲專班，獲得中央補助57萬元改善並添購教具桌椅，113學年度招生情況熱烈。

苗栗縣教育處因應托育趨勢，已規畫113學年度在縣內6個國小公幼增加2歲專班，共6個班，考量竹南、頭份兩地人口持續成長，年輕夫婦也多，幼兒照顧需求也增加，縣府已在覓地規畫增設非營利幼兒園，以便增加2歲專班的量體。