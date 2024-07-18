國門難堪 桃機外人行道破損

桃園市大園區三民路二段為台4線，為國際機場門面道路，目前正施作捷運綠線高架工程，但沿線傯長2600公尺的人行道卻破損不堪，市府捷運局回應正積極協助公路局重整、調整管線。另龍潭區德湖街長期凹凸不平，市府斥資2800萬元改善完工，昨通車銜接龍潭科學園區和厚生工業區。

「國家的大門要整齊要美，否則貽笑大方。」大園區菓林里里長陳錫達說，大園區三民路二段連接機場西側的出入口，人行道嚴重破損，連市長張善政看過照片也頻搖頭。市議員徐其萬說，過去就邀集相關單位研議改善，並要求公共工程完成後就要鋪設新的人行道，並要融合景觀表現特色。

大園區公所表示，三民路二段人行道分別為交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段、區公所權管，部分為捷運綠線高架施工路段。捷運局指出，已將該路段納入交通部永續提升人行安全計畫，可望爭取到中央補助修繕，預計配合2026年捷運綠線通車，提供步行至捷運站的友善人行環境。

此外，位於龍潭、楊梅區交界的龍潭區德湖街，是連接龍潭科學園區、厚生工業園區的重要道路，過去是未舖設瀝青混凝土的碎石子路，道路品質不佳，經地方爭取改善後，終於在昨天完工通車。

市長張善政說，德湖街長度不到1公里，這次市府花費不到3000萬元、半年時間，施工整治掛網排水溝、沉砂和鋪上柏油，讓上路邊坡不再侵蝕，通車後有助龍潭交通發展。