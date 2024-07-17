女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌
「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店范姓女店員，因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠。「加料口水手搖飲」畫面曝光後，引起網友一片撻伐，可不可總公司除終止加盟合作關係外，據傳擬向范女求償450萬的商譽損失，因不堪外界輿論，今天總公司「玩真的」，直接找來外包商拆除關埔店招牌，確定不再營業。
「可不可熟成紅茶」新竹關埔店，14日范姓女店員因不滿顧客在打烊前壓線點單，便故意在手上吐口水後再攪拌白玉珍珠，另一人則全程錄影PO網，還嗆聲「打烊前訂的都去死」，影片立刻引發眾怒。
事件爆發後，發文者雖然很快撤下影片，仍止不住網友撻伐，至15日下午疑似片中惡作劇的女店員發文道歉，表示因一時「好玩」引起騷動，已深刻反省並向老闆自請離職，不過不久後又在限時動態抱怨：「已經道歉了，你們還想怎樣，該賠的我會賠」，囂張的態度再度引來網友炎上。
不過道歉文無法止血，可不可總公司隨即發表「終止加盟合作關係」，該店即起停業並永久終止與該加盟主的合作關係，並追究所有法律責任。由於輿論不斷延燒，已停業2天的新竹關埔店，今天上午多名工程人員前往招牌拆除，確定不再營業，盼能止血。
可不可總公司也表示，已由總部營運督導聯繫上當事消費者，除協助訂單款項退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續待事主時間許可，會再主動進行關懷及拜訪。
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