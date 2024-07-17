桃園壽山巖觀音寺周末遶境祈福 千人護駕回鑾路線出爐

桃園市壽山巖觀音寺舉辦「2024桃園觀音菩薩文化節」，活動包括天貺節補半年運、觀音菩薩祈安遶境藝閣踩街、分靈菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩祈福及觀音菩薩成道大法會暨祝壽大典等活動，今年首次引進胖卡市集與廟會市集結合，透過慶祝觀音菩薩成道，藉此連結觀音佛祖與廟方和信眾之間的信仰情感。

觀音寺董事長林明義表示，7月20日、21日（周六、日）舉行慶祝壽山巖觀音菩薩成道紀念法會，20日、21日將恭迎觀音佛祖出巡新莊、樹林、鶯歌、八德、桃園、蘆竹、龜山等，橫跨直轄2市7個區，22日則恭迎分靈菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩祈福活動，23日、24日則舉辦觀音菩薩成道紀念法會，廣邀信眾共襄盛舉。

林明義指出，「千人護駕回鑾」是因嶺頂佛祖的信仰對於地方是無形的瑰寶，當中蘊含許多教育層面；「觀音媽生」從居民心中衍生了許多慶祝的方式，也結合了娛神娛人的成份，更展現出過節的喜樂氣氛，活動將在21日晚上6點起在桃園市立體育館集結，歡迎信眾共同參與「千人護駕回鑾」活動。