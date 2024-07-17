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桃園壽山巖觀音寺周末遶境祈福 千人護駕回鑾路線出爐
桃園市壽山巖觀音寺舉辦「2024桃園觀音菩薩文化節」，活動包括天貺節補半年運、觀音菩薩祈安遶境藝閣踩街、分靈菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩祈福及觀音菩薩成道大法會暨祝壽大典等活動，今年首次引進胖卡市集與廟會市集結合，透過慶祝觀音菩薩成道，藉此連結觀音佛祖與廟方和信眾之間的信仰情感。
觀音寺董事長林明義表示，7月20日、21日（周六、日）舉行慶祝壽山巖觀音菩薩成道紀念法會，20日、21日將恭迎觀音佛祖出巡新莊、樹林、鶯歌、八德、桃園、蘆竹、龜山等，橫跨直轄2市7個區，22日則恭迎分靈菩薩回娘家、百人誦經、揹菩薩祈福活動，23日、24日則舉辦觀音菩薩成道紀念法會，廣邀信眾共襄盛舉。
林明義指出，「千人護駕回鑾」是因嶺頂佛祖的信仰對於地方是無形的瑰寶，當中蘊含許多教育層面；「觀音媽生」從居民心中衍生了許多慶祝的方式，也結合了娛神娛人的成份，更展現出過節的喜樂氣氛，活動將在21日晚上6點起在桃園市立體育館集結，歡迎信眾共同參與「千人護駕回鑾」活動。
龜山警分局指出，20日、21日壽山巖觀音寺遶境活動，交通組規劃20日上午8至12點、晚間6點至10點以側護機巡方式，隨繞境車隊移動，機動性執行交通疏導勤務。21日壽山巖觀音寺千人回鑾，下午4點至晚間10點千人徒步護駕回鑾活動，行經路線為萬壽路與三民路路口（體育場出發），直行萬壽路二段再返回壽山巖觀音寺，將規劃交通崗執行交通疏導勤務，靈活有效運用警力，以最小的方式達到最大的效果。
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