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苗栗竹南人口突破9萬人辦贈禮 雙胞胎姊妹是9萬、9萬01人成幸運兒

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮4月底人口數統計已突破9萬人，竹南鎮公所將在明天7月18日上午辦慶祝活動，設籍竹南第9萬人將贈送價值9000元的幸運大禮，前後2人也有價值6000元的禮品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮4月底人口數統計已突破9萬人，竹南鎮公所將在明天7月18日上午辦慶祝活動，設籍竹南第9萬人將贈送價值9000元的幸運大禮，前後2人也有價值6000元的禮品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣竹南鎮在縣府公布的4月底人口數統計已突破9萬人，竹南鎮公所將在明天7月18日上午辦慶祝活動，設籍竹南第9萬人將贈上價值9000元的幸運大禮，前後2人第將送上價值6000元的禮品，同時還在竹南鎮公所粉絲專頁辦線上抽獎，期望將這份喜悅與更多鎮民分享。

竹南鎮是全縣18鄉鎮市面積最小的鄉鎮，但因竹南科學園區帶動地方發展，加上近年住宅大樓不斷興建等因素，人口持續增加，與超過10萬人的頭份市是縣內「唯二」人口數成長的市鎮，其他16個鄉鎮市人口都逐年減少，形成強烈對比。

竹南鎮公所表示，這次辦理鎮內人口突破9萬人的贈禮活動，巧合的是設籍竹南鎮第9萬人、9萬01人是雙胞胎姊妹張品涵、張舒涵，兩人在竹南出生，但因就學原因遷籍至新竹，後來又遷入，剛好成為第9萬名及9萬01名設籍鎮民，可謂是雙喜臨門；第8萬9999名設籍的鎮民傅政祥，原籍為頭份市，為照顧母親遷到中華里，將由他的母親徐秋月代表出席領獎。

竹南鎮長方進興鎮長表示，竹南鎮人口數突破9萬大關，不僅代表竹南在人口規模上的穩健增長，更象徵著這座城市的繁榮與發展；這次慶祝活動不僅是分享全鎮人口突破9萬人的喜悅，更是竹南邁進更繁榮及宜居城市的重要里程碑。

此外，鎮公所還規畫線上抽獎，要為廣大鄉親送上驚喜。只要上竹南公所粉專「竹南鎮公所人口突破9萬慶祝活動」追蹤臉書粉絲專頁，按讚並貼文、留言、分享，並標註2個朋友，就有機會抽到價值1500元的超商商品卡。抽獎內容可上竹南鎮公所粉絲專頁查詢。

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