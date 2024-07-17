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台灣慢城聯盟組團赴韓交流 呂明忠：一趟取經之旅

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣慢城考察團赴韓國交流並「取經」。圖／三義鄉公所提供
台灣慢城考察團赴韓國交流並「取經」。圖／三義鄉公所提供

苗栗縣全台唯一擁有「雙慢城」的縣市，三義鄉長呂明忠、南庄鄉長羅春蓮及慢城推動工作者、學者組團前往韓國考察，希望台、韓開啟深度旅遊、農產行銷及文化交流契機。

呂明忠是現任的台灣慢城聯盟主席，7月15至19日率團前往韓國交流。他指出，源自於義大利慢食理念的「國際慢城組織」成立於1999年，至今全世界已有近300個獲得認證的慢城之都，追求好的生活品質、促進永續低碳環境、擴展生態觀光旅遊及保護傳統文化，都是國際慢城發展的目標。台灣2014年由花蓮鳳林率先獲得慢城認證，迄今已有苗栗三義和南庄、嘉義大林、屏東竹田、及台東池上共6個國際慢城。

呂明忠表示，去年9月南庄鄉辦第4屆台灣慢城年會，邀請韓國慢城理事長孫大鉉來台，分享韓國17個慢城的發展經驗。

赴韓考察團成員包括呂明忠、羅春蓮、屏東瑪家鄉長羅清仁及台灣首推慢城的花蓮鳳林社區工作者李美玲、拓展台灣慢城國際化重要人物南華大學教授葉月嬌，全團成員16人，這趟取經行程不僅促進台韓的外交友誼，更為未來慢城在台灣的發展勾勒美好的藍圖；台灣慢城聯盟10月將在台東池上辦第5屆年會，目前極力邀請韓國、泰國、澳洲及其他地區的慢城來參加。

羅春蓮指出，南庄鄉是融合客家、原民及新住民的山城小鎮，這次交流的長興慢城，生產高品質花菇和有機認證的海苔等農、林、海產品，當地政府團隊規畫出符合地理環境的大型觀光活動，讓這處韓國最南端的小鎮成為受歡迎的懷舊小鎮，且有美麗的杉木林成為療癒之都，與南庄推動森林療癒不謀而合。

台灣慢城考察團赴韓國交流並「取經」。圖／三義鄉公所提供
台灣慢城考察團赴韓國交流並「取經」。圖／三義鄉公所提供
台灣慢城考察團赴韓國釜山交流並「取經」。圖／三義鄉公所提供
台灣慢城考察團赴韓國釜山交流並「取經」。圖／三義鄉公所提供
台灣慢城考察團赴韓國交流並「取經」。圖／三義鄉公所提供
台灣慢城考察團赴韓國交流並「取經」。圖／三義鄉公所提供

南庄 考察 鄉長

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