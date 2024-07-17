青商會世大會10月在桃園 張善政：全力支援及展現特色

桃園市長張善政今天中午到大園區，參加國際青年商會世界大會世界公民責任倡議記者會，並表示2024國際青年商會世界大會今年10月29日至11月3日在桃園展演中心舉辦，屆時全世界青商會會員齊聚，市府將整合各局處資源，全力支持青商世界大會，同時向所有會員介紹桃園精采的文化產業、觀光旅遊以及農漁業等各面向，展現桃園多元產業發展特色。

張善政說，距離國際青年商會世界大會2012在台北舉辦至今，已相隔12年，市府很榮幸能協辦10月的世界大會，期盼順利圓滿成功。張善政與來賓國際青年商會世界主席Kaveen Kumar Kumaravel、中華民國總會長張建焜、經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉、外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅等人也響應7月10日「世界公民責任日」，共同簽署「世界公民責任」倡議，承諾共同努力推動保護生命、服務人群、促進繁榮及永續發展等責任面向，促進世界永續和諧發展。

國際青年商會世界主席Kaveen Kumar Kumaravel表示，國際青年商會為年輕企業家和商業人士，建構一個有組織且具全球視野的交流平台，持續提供自我提升的機會，今年國際青年商會世界大會預計吸引超過7000名來自120個國家的青年領袖，共同討論有關永續責任、教育等議題，很期待在臺灣與更多領袖人才相遇。

國際青年商會中華民國總會長張建焜表示，感謝中央各級單位與桃市府大力支持，青商會將藉由此次大會展現臺灣科技島的特色，以及高科技與永續低碳的產業文化；同時讓所有國際青商會會員透過北台灣的景點美食、智慧城市以及大眾運輸體驗，帶動更多經濟效益。

市府經發局長張誠、觀旅局長周柏吟、青年事務局長侯嘉齡也到場，青年局表示，2024國際青年商會世界大會以「科技革新建構繁榮及永續的未來」為主題，呼應聯合國SDGs永續發展目標，活動內容包括國際奧瑞岡、金口獎、青年創業競賽、國家之夜，同時邀請臺灣企業商業展覽，讓世界看見臺灣的經濟實力。市府也將安排桃園觀光導覽遊程，向外國朋友介紹桃園的多元特色，同時宣傳明年在桃園辦理的台灣燈會，歡迎外國朋友再訪桃園。