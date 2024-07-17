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網友「吐槽」苗栗步道環境 鍾東錦：持續加強全面盤點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣因丘陵地形多，先民穿山越嶺闢出的古道及步道特別多，也成為苗栗珍貴的觀光休旅資源。聯合報系資料照
苗栗縣因丘陵地形多，先民穿山越嶺闢出的古道及步道特別多，也成為苗栗珍貴的觀光休旅資源。聯合報系資料照

苗栗縣因丘陵地形多，先民穿山越嶺闢出的古道及步道特別多，也成為苗栗珍貴的觀光休旅資源，但月前有網友抱怨頭屋的一條步道狀況不佳，縣長鍾東錦也關切，要求縣府相關單位持續加強對縣內步道設施、環境及使用情況進行全面盤點，並爭取經費修整、規畫結合志工一起維護鄉內的好山好水，打造優質登山健行環境。

頭屋鄉長徐鑫榮表示，鄉內被網友「嫌棄」的三窪地步道，往返僅需40分鐘，是非常不錯的老少休閒步道，在網友反映後，鄉公所立即組隊前往查看，主要是沿途雜草多，鄉公所隨即將沿線雜草逐一清除，步道環境煥然一新，說起來還要感謝這名網友的提醒。

鍾東錦認為，熱心民眾在網路平台反映縣內部分登山健行休閒步道，有的久失修荒廢，相當可惜，也有損苗栗觀光旅遊休閒大縣形象，指示文觀局、農業處與各鄉鎮公所合作盤點轄內步道使用情形，並協助爭取經費修整。

文觀局長林彥甫指出，縣內列冊的古道、步道有近百條，已陸續進行全面盤點，請各鄉鎮市檢視沿線設施，如有毀損或具危險，應立即以警示帶封鎖；縣內古道、步道權屬單位多，包括國家公園、林務單位或鄉鎮市，各地古道如有需維修、改善情況，縣府將協助向中央相關單位爭取經費進行改善。

他指出，客委會提出「樟之細路」計畫，縣內包括獅山古道、龍峎頂步道、老銃櫃步道、二寮坑紙湖山徑、紙湖古道、鳴鳳古道、錫隘古道、沖庫協雲宮山徑、出雲古道、十分崠古道、老官道、挑沙古道共12條，文觀局也將配合推動。

農業處也強調會針對縣內休閒農業區盤點區內步道情況，輔導爭取由下而上的農村再生執行計畫，爭取辦理整修。

苗栗縣因丘陵地形多，先民穿山越嶺闢出的古道及步道特別多，也成為苗栗珍貴的觀光休旅資源。聯合報系資料照
苗栗縣因丘陵地形多，先民穿山越嶺闢出的古道及步道特別多，也成為苗栗珍貴的觀光休旅資源。聯合報系資料照

農業處 鍾東錦

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