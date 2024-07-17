桃園龍科到厚生工業區既有路通車 戲稱「三八公路」變捷徑
桃園市龍潭區德湖街長期碎石子路凹凸不平、交通難行，市政府斥資約2800萬元施工，市長張善政今天上午主持德湖街既有道路改善工程完工通車典禮、表示，該路原是碎石子路、邊坡清況非常不好，晚上非常危險，這次不到3000萬元以半年時間整治，鋪上柏油，邊坡不再侵蝕，通車後對龍潭鄉親交通幫助很大。
龍潭區德湖街位於龍潭、楊梅區交界，是連接龍潭科學園區、厚生工業園區的重要道路，之前一直是未舖設瀝青混凝土的碎石子路，道路品質不佳，擋土牆長期未維護，被植生覆蓋加上地表流失沖刷地面凹凸不平，行車十分不便，龍潭民代、里長一直爭取道路改善整治，方便鄉親交通通行。
市政府一務局斥資2800萬元整治德湖街既有道路改善工程，北起桃67鄉道的楊銅路、南至德湖街，總長度828公尺、路寬6公尺，山坡地進行邊坡側溝、沉砂池及排水設施，地面鋪設柏油，做好邊坡掛網植生相關設施，成為龍潭八德里、三和里民交通捷徑，里長戲稱是「三八公路」。
張善政表示，鄉親對這條不到1公里的路有很大期待，該路通車可銜接龍潭科學園區和厚生工業區，可連接八德、三和里，原先碎石子路下雨侵蝕，邊坡植生情況非常不好，交通不佳，這次花費不到3000萬元，半年時間，施工整治掛網排水溝、沉砂和鋪上柏油，讓上路邊坡不再侵蝕，該路完成通車，未來對龍潭鄉親交通有非常大幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言