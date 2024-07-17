桃園龍科到厚生工業區既有路通車 戲稱「三八公路」變捷徑

桃園市龍潭區德湖街長期碎石子路凹凸不平、交通難行，市政府斥資約2800萬元施工，市長張善政今天上午主持德湖街既有道路改善工程完工通車典禮、表示，該路原是碎石子路、邊坡清況非常不好，晚上非常危險，這次不到3000萬元以半年時間整治，鋪上柏油，邊坡不再侵蝕，通車後對龍潭鄉親交通幫助很大。

龍潭區德湖街位於龍潭、楊梅區交界，是連接龍潭科學園區、厚生工業園區的重要道路，之前一直是未舖設瀝青混凝土的碎石子路，道路品質不佳，擋土牆長期未維護，被植生覆蓋加上地表流失沖刷地面凹凸不平，行車十分不便，龍潭民代、里長一直爭取道路改善整治，方便鄉親交通通行。

市政府一務局斥資2800萬元整治德湖街既有道路改善工程，北起桃67鄉道的楊銅路、南至德湖街，總長度828公尺、路寬6公尺，山坡地進行邊坡側溝、沉砂池及排水設施，地面鋪設柏油，做好邊坡掛網植生相關設施，成為龍潭八德里、三和里民交通捷徑，里長戲稱是「三八公路」。