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議員批風城藝術節竟無客語演出 竹市府：持續推廣中

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府推出暑假親子活動「風城藝術節」，至今已舉辦2場，不過市議員劉彥伶表示，新竹市有三分之一是客家人，風城藝術節只有「客家素材」劇碼，卻沒有以「客語」為主全程演出的劇碼，讓她覺得失望。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府推出暑假親子活動「風城藝術節」，至今已舉辦2場，不過市議員劉彥伶表示，新竹市有三分之一是客家人，風城藝術節只有「客家素材」劇碼，卻沒有以「客語」為主全程演出的劇碼，讓她覺得失望。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府推出暑假親子活動「風城藝術節」，至今已舉辦2場，不過市議員劉彥伶表示，新竹市有三分之一是客家人，風城藝術節只有「客家素材」劇碼，卻沒有以「客語」為主全程演出的劇碼，讓她覺得失望，更感嘆藝文活動推廣及客語文化扎根應從戲劇表演開始。新竹市文化局表示，將持續推出客語及客家文化的學習推廣活動。

劉彥伶指出，「風城藝術節」鼓勵大家走出戶外看表演，活動內容的確豐富又精采，有適合大人也有適合小孩的表演，但身為客家人，卻只看到有「客家素材」的劇碼，卻沒有以「客語」為主全程演出的劇碼，像是8月3日紙風車劇團「寶莉回家－桐花島的故事」是以客家桐花為素材，但也不是用客語演出，讓她覺得難以接受。

劉彥伶強調，新竹市有三分之一的客家人，市長高虹安之前在2022年的臉書貼文也有提及客語正處於「瀕絕」的狀況，並且在市府客家活動紛紛表態，持續推動客家文化發展與傳承，客語相關活動上也都用客語開場自我介紹，表示自己真的有在學客語，但這次風城藝術節，實在無法令人看見市府真心想要推動客語與重視客家文化的態度。

新竹市文化局表示，市府積極於各級學校、社區開設客語認證班級，並在圖書館辦理客語說故事活動、動物園辦理客語家庭親子活動。大型展演活動中，2023年跨年活動、2024年懷舊金曲之夜等，也邀請客家歌手演唱客語歌曲，市府將結合民間力量共同合作，持續推出客語及客家文化的學習推廣活動，歡迎關心客語傳承的各界人士一同攜手努力。

文化局強調，今年年底更將結合全國客家日，規畫辦理客家音樂之夜系列活動，今年風城藝術節中，如果劇團「明星兔運動會」更有客語角色穿梭其中，紙風車劇團「寶莉回家—桐花島的故事」也納入客家天穿日習俗，將客家生活置入戲劇之中，搭配客語、歌謠、舞蹈、雜耍等內容，呈現客家文化在不同情境下的多元互動。

客家人 客家文化 客語

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