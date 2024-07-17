國門進出難看…桃園機場外台4線人行道破損難行 地方盼速改善
桃園市大園區三民路二段為台4線，連接台15線濱海公路，目前有捷運綠線高架工程，二段的人行道總長2600公尺，附近民眾抱怨破損不堪，希望重新施作。捷運工程局表示，這個路段權責機關包含交通部公路局、大園區公所、捷運工地，先前有協調過，包括捷運局會協助公路局地方工務段重建和整平人行道，也會把原本立在人行道的管線箱，全部移動捷運高架下方。
在地菓林里里長陳錫達說大園是國際機場所在地，也是國門，這段路連接機場西側的出入口，國家的大門要整齊、美，有這樣的人行道會讓國人及國際友人胎笑大方，連市長張善政先前在基層座談會上看過他提供的照片，也覺得人行道不能這樣，要市府相關單位檢討。
市議員徐其萬表示，過去就邀集相關單位研討航空城開發案人行道改善問題，並達成共識等安置街廓公共設施工程完成後，務必要把人行道做好，另外在機場外的三民路二段這邊也一樣，在相關的公共工程完成後就要鋪設新的人行道，而且要融合景觀表現特色。
大園區公所表示，三民路二段人行道總長約2600公尺，其中900公尺屬都市計畫外，為交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段維管範圍，300公尺為都市計畫內屬於區公所維管，另外1400公尺現況為捷運工程局綠線高架施工路段。捷運局今年5月17日已提送永續提升人行安全計畫由交通局審查，計畫核准後，區公所會收集資料以便重新規畫使人行道整體一致，至於現階段人行道損壞部分會先行修復維護人行安全。
捷運工程局說明，大園區三民路二段部分為捷運綠線施工路段，先前和公路局北區養護工程分局中壢工務段協商，由捷運局代為養護，現捷運高架橋已提前完工，正逐步拆除施工圍籬回復行車空間。捷運局養護該路段期間，確實發現人行道老舊損壞、電箱占用人行空間阻礙通行及植栽生長不良等問題。
為有效改善人行環境品質，捷運工程局今年初已邀集管線單位、交通、水務、警察局及區公所等各箱體占用人行道機關，協商遷移人行道障礙物至中央分隔島，改善路口標線及健全公車候車空間等議題，並已將該路段納入交通部永續提升人行安全計畫，提報交通部補助修繕人行道，該補助計畫已通過交通部初審，近期將複審，可望爭取中央補助，今年即進行人行道修繕，配合民國115年捷運綠線通車，提供鄰近民眾步行至捷運站的優質人行空間。
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