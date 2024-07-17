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竹縣寶山三峰路大車超載柔腸寸斷 警方即日起加強取締

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
寶山鄉公所近日盤點發現，三峰路有約2公里路段又出現23處路面毀損嚴重情況。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所近日盤點發現，三峰路有約2公里路段又出現23處路面毀損嚴重情況。圖／寶山鄉公所提供

竹縣寶山鄉因竹科二期擴建工程，頻見重車超速、超載嚴重，鄉內主幹道三峰路從年初至今已花掉2500萬修補公帑，但公所近日盤點發現，短短約2公里路段又出現23處路面毀損嚴重；對此，縣府表示將釐清權責加強取締，並強化道路品質。

工務處長戴志君說，縣府每年持續向中央爭取經費改善道路，其中三峰路確實因科園區大量開發，疑有大型車輛違法超載問題，出現過度負載使用，造成路面損壞情形，針對該路底較軟弱的23處，即日起改善處理。

他指出，縣府111年獲中央提升道路品質2.0計畫補助，進行新竹縣寶山鄉竹43線（0k+850~2k+850）道路改善工程，中央核定總經費2490萬元，AC鋪設長約2公里，總共改善17處路基，已於今年上半年完成；近期再次盤點出地基較軟弱23處路面改善路基及道路銑刨加封瀝青混凝土等作業，每處面積大小不等，經費約120萬元，請用路人配合交通管制、小心通行。

另外，警方從今年1月起至今，在寶山已取締了72件砂石車違規事件，其中禁行路線有45件、超載6件、滲漏飛散導致路面汙染的有6件，另有其他交通違規事件共15件。

縣警局表示，目前已在三峰路2段新建置1處「固定式科技儀器執法設備」，時速限制為40公里，已驗收通過，近日就會公告測試到8月16日，隨後啟用執法取締。同時，針對大型車違規和肇事發生率較高的路段，警方從即日起將加強執行取締各項違規勤務。

針對三峰路路底較軟弱的23處，縣府即日起已委由廠商進場施工改善，並請用路人配合交通管制、小心通行。圖／寶山鄉公所提供
針對三峰路路底較軟弱的23處，縣府即日起已委由廠商進場施工改善，並請用路人配合交通管制、小心通行。圖／寶山鄉公所提供

交通管制 交通違規 新竹

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