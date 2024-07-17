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改造菜市仔 苗市長到台北取經

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗市公所推動南苗市場都更改建及北苗市場攤位改造，市長余文忠昨帶隊到台北南門市場、士東市場觀摩，盼汲取兩大市場優點及營運經驗。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所推動南苗市場都更改建及北苗市場攤位改造，市長余文忠昨帶隊到台北南門市場、士東市場觀摩，盼汲取兩大市場優點及營運經驗。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所推動南苗市場都更改建及北苗市場攤位改造，市長余文忠昨天帶隊到台北市南門公有市場、士東市場觀摩，他表示，北上取經汲取市場優點及營運經驗，公所將南苗市場啟動公辦都更前置作業，並考慮在鄰近公有地設中繼市場。未來新市場目標打造「市場有冷氣」的現代化設施。

南苗市場是苗栗市區重要早市，但營業時，周邊道路交通混亂，市場外還有不少擺攤業者，余文忠與縣長鍾東錦都希望改善現有市場雜亂的環境。

余文忠與市民代表、里長及攤商與地主等昨北上參訪，市公所指出，台北南門市場改建新大樓複合式商場集結254攤，還有用餐區與共餐陽台，成為觀光地標；士東市場販售生鮮食材、百貨服飾與美食小吃，被譽為全台「顏值」最高的市場。

余文忠說，傳統市場俗稱「菜市仔」，是民生物資供應中心，透過實地觀摩除了希望汲取改造成功經驗，了解市場改建，不僅需要政府改造計畫及硬體翻新，攤商經營思維的轉變才是關鍵。

攤商 苗栗市 都更

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