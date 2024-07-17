規避裁罰涉賄 竹市3官商被訴

新竹市衛生局食品藥物管理科前科長鄭舒倫涉嫌與廠商張明堂、邱信源利用職務之便，替上千件本該受罰的案件規避處分，再從中收賄1300多萬元，新竹地檢署昨對鄭依貪汙、業務登載不實文書等罪嫌起訴，張、邱依行使業務登載不實文書罪嫌起訴；另6名行賄廠商獲緩起訴，但應向公庫支付70至150萬元。

此案由新竹地檢檢察官翁貫育指揮法務部廉政署廉政官偵辦，查出鄭舒倫從2017年3月20日到2021年1月10日擔任科長期間，負責承辦及督導轄內食品、化粧品、藥物等違規案件裁罰業務，卻與開設化粧品零售業恒安行的張明堂合謀，替本該受罰的廠商規避裁罰並從中收受賄款。

檢方指出，2020年2月到2021年1月間，有13家廠商製作及委託媒體刊播的廣告內容涉及誇大、易生誤解，違反食品安全衛生管理法、藥事法、化粧品衛生安全管理法等，原應裁罰1190件，但鄭舒倫利用替違規廠商變更登記地等方式取得案件管轄權，再以職務之便，替廠商隱匿或規避裁罰。

邱信源雖為恒安行的登記負責人，但實際經營的卻是張明堂，張明堂以「處理」違規案每件1到2萬元價格，向本該被開罰的廠商索賄，總計收取1314萬2500元的賄款，其中鄭舒倫分得442萬元。

專案小組今年3月20日持搜索票到鄭舒倫與有關被告共16處辦公及居住地搜索，並傳喚21人到案說明，訊後收押鄭舒倫與張明堂，並扣押1314萬多元的犯罪所得，同時向法院聲請扣押鄭舒倫名下的不動產、第三人存款。