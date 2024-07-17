公共工程提前送電 桃完成73件

為縮短公共工程送電時間，桃園市政府與台電透過合作平台定期開會研商，市府經發局統計，去年迄今已解除列管73件，尤其加快候車亭公車動態看板、智慧站牌送電，減少民眾候車焦慮。另，桃園先前頻繁跳電，市府也和台電組專案小組，台電已加派人手檢修確保輸電網絡，強化穩定供電。

桃園市經發局指出，市府與台電的合作平台會議由副市長王明鉅主持，最近一次7月5日會議解除列管的重大或急迫工程，如地政局的「機場捷運A10站地區區段徵收開發案」、住宅發展處「楊梅一號社會住宅正式送電」、養護工程處「復興區羅浮高中通學廊道路口電桿配合改善」等順利供電。

王明鉅特別要求，攸關民眾的交通工程項目如智慧站牌、候車亭及新設交通號誌等，要能提前完成供電方便查詢，經召開專案會議逐案管制，例如龜山區文化一樂善二路口（往林口）候車亭公車動態看板、中山長春路口站牌送電，讓民眾在第一時間就掌握公車到站時間。

台電桃園區營業處前天也舉行新、卸任處長交接，新任處長邱雲祥強調，在桃園工作首重穩定供電、推動電力建設工程。

桃園市政府強調，將持續與台電公司桃園區營運處、新桃供電區營運處、輸變電工程處北區施工處等單位密切合作。針對今年4月、5月桃園停電事故頻繁，雙方組成專案小組，市府目前也正持續協助台電盤點用地，希望找到合適處所設置變電所，迎合未來用電增加需求。