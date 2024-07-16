彭啟明低調拜訪楊文科 達成共識要解決新竹縣垃圾危機

環境部長彭啟明今天下午低調拜訪新竹縣長楊文科，雙方取得共識，彭啟明承諾中央將全力支持新竹縣解決垃圾問題，由環境部協調其他縣市垃圾處理量，新竹縣將啟動專案轉運作業，將垃圾調度外縣市去化。彭啟明還視察頭前溪，期許水質「好還要更好」。

彭啟明今天下午3時許與楊文科、新竹縣環保局長蕭宏杰密室會談1個多小時，要了解新竹縣嚴峻的垃圾問題，尤其堆置在掩埋場的垃圾如何去化，以及新竹縣焚化爐興建進度。蕭宏杰向彭啟明說明，新竹縣已多管齊下積極解決縣內垃圾問題。

蕭宏杰指出，目前新竹縣垃圾焚化爐的施工進度已經超過9成，預計今年9月開始測試、今年底試燒、明年試營運，預計未來每天焚化爐可以處理500噸垃圾，除了可以滿足新竹縣日產出垃圾的處理量，還可以逐步去化原本堆置在掩埋場暫存的垃圾。

針對新豐掩埋場、竹東掩埋場龐大的堆置垃圾，彭啟明上月底曾突擊視察，被垃圾山景象震驚。這次再訪新竹縣，彭啟明肯定新竹縣的努力，並與楊文科取得共識，承諾中央將全力支持新竹縣解決垃圾問題。

新竹縣環保局指出，目前竹東掩埋場的垃圾暫置量已從3月最大量1萬公噸大幅下降至約4千公噸，感謝環境部協調其他縣市垃圾處理量，新竹縣除加強調度外縣市可處理量來去化堆置垃圾外，也啟動專案轉運作業。

此外為防範新豐掩埋場自燃，新竹縣府已提出災防3計畫，第一是與民間鍋爐合作，把一般廢棄物可燃部分篩分製成再生燃料進而去化，以釜底抽薪方式減少暫置量。第二為「事權統一」加強新豐掩埋場管理，環境部核定3年專案管理計畫，建立場區出入管理機制、監視系統維護、場區廢棄物整理、巡檢並維護場區環境和消防設施、火災消防緊急應變。第三為新豐掩埋場改善工程，將暫置垃圾分區堆置並設置沼氣管、覆蓋再生粒料，降低自燃機率。

彭啟明今傍晚也到新竹縣頭前溪隆恩堰視察水質。他提到，新竹縣市是台灣的命脈，行政院長卓榮泰非常重視，因此特別請他來看頭前溪的水質狀況，目前頭前溪的水質是未受或稍受汙染的程度，但是「好還要更好」，未來環境部希望可以跟經濟部、內政部合作，改善頭前溪水質。

彭啟明說「讓新竹的人喝好水，讓新竹人健康，這是我們很重要的一個目標」。新竹縣府表示，目前頭前溪設有即時監測設施，依據中央監測資料頭前溪從2014年起水質為未受污染河川，是水質全國第2好的河川，民眾可以透過公開資訊查詢即時水質狀況。