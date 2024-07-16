影／竹南地標五穀宮神農大帝神像丹青脫落 展開粉刷修繕工程

苗栗縣竹南五穀宮有巨大的神農大帝神像、后厝龍鳳宮也有高大的媽祖婆聖像，成為竹南兩大醒目地標，竹南五穀宮大神像屹立迄今已30多年，因日曬雨淋，神像部份丹青脫落，廟方6月間動工開始進行粉刷及修繕工程，預計12月可完工，重現大帝雄姿，庇佑中港溪信眾。

竹南五穀宮主祀神農大帝，全稱為竹南頭份造橋五穀宮，由閩客兩大族群共祀，每4年輪流由閩南庄、客家庄擔任主委，現任管委會主委由苗栗縣副議長張淑芬擔任。

廟方說，1987推舉李金漢為增建委會員主委並規畫後殿增建事宜，1991年開始動工興建大神像，巍巍神像由國家文化藝術薪傳獎得獎人林增桶負責雕塑，大神像高156台尺，為亞洲最高的神農大帝坐姿神像，雄偉壯觀；牌樓由當年苗栗客運董事長劉雙路捐資建造，廟中四副對聯是已故客家大老陳運棟所提。

竹南兩大神像地標，在國道3號竹南高架路十分醒目；竹南五穀宮目前已展開粉刷修繕工程，廟方使用空拍機環繞神像記錄影像，更顯氣勢壯闊。

竹南后厝龍鳳宮的大媽祖神像高136台尺，號稱全台最高大的天上聖母聖像，大約10年前也曾粉刷修容，但大媽祖歷經日曬雨淋，去年9月廟方再度粉刷修容，月前剛完工，由道長搭大型吊車升上高空為大媽祖開光，迎接年底的慶成福醮慶典。