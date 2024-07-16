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苗栗縣表揚進用身心障礙者績優單位 旭宏金屬進用比例達9%

中央社／ 苗栗縣16日電
苗栗縣政府16日舉辦113年度促進身心障礙者就業表揚活動，由縣長鍾東錦（前右5）頒獎表揚縣內13個進用身障人士績優單位及優良協力單位。中央社
苗栗縣政府16日舉辦113年度促進身心障礙者就業表揚活動，由縣長鍾東錦（前右5）頒獎表揚縣內13個進用身障人士績優單位及優良協力單位。中央社

苗栗縣政府今天表揚進用身心障礙者績優單位，其中旭宏金屬進用比例高達9%，業者表示，每進用1人，就多幫助1個家庭穩定經濟，看到員工買車、換房，最是欣慰。

苗栗縣勞工及青年發展處今天在縣府舉辦113年度促進身心障礙者就業表揚活動，由縣長鍾東錦頒獎表揚縣內13個進用身障人士績優單位及優良協力單位。

依「身心障礙者權益保障法」規定，公家機關、學校員工總數在34人以上者，進用身心障礙人數不得低於3%；私立學校、團體及民營企業員工總數逾67人以上，則須進用至少1%的身心障礙員工。

根據勞青處資料，苗栗縣聘用身心障礙者的企業有217家，公部門有120多家，已有約1400多名身心障礙者就業。今天獲表揚的單位中，旭宏金屬股份有限公司聘用比例高達9%，遠超過法定要求。

旭宏金屬總經理連介民告訴中央社記者，公司於1996年成立、1999年設工廠，至今滿25年，創業之初即進用身心障礙員工，目前158名員工中，包含國立高職特教班畢業生在內，有17名身心障礙人士。

「每聘用1人，就可能幫忙減少1個社會問題」連介民指出，部分特教班學生畢業後踏入社會易遭拐騙，公司希望提供安穩就業機會，略盡一分企業社會責任，也能協助身心障礙家庭穩定經濟。

旭宏金屬主要生產汽車引擎精密零件，產品外銷德國、日本。連介民表示，公司雖屬傳統產業，但會根據身心障礙者個別狀況安排品管、品檢等不具危險性制式工作，並持續給予內外部教育訓練，這些員工具有高度就業穩定性，有人一做就是10多年，而且敬業精神、工作態度都非常好，「只要有員工買車、換房，便覺得很欣慰，表示公司提供了穩定的收入和就業環境」。

苗栗縣 買車 身障

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